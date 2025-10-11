Suriye’nin devrik lideri Beşar Esad iktidarı kaybettikten sonra Rusya’ya sığınmıştı. Esad, İktidarını devredip Rusya’ya sığındıktan sonra oldukça sessiz kaldı. Hakkında neredeyse hiç haber sızmayan Esad’ın Rusya’daki yeni hayatı ile ilgili sırları Alman basını yazdı.

Die Zeit gazetesinde yer alan habere göre Esad, Rus güvenlik güçlerinin koruduğu bir rezidansta yaşıyor. Neredeyse hiç dışarı çıkmayan Esad’ın oyun bağımlısı olduğu öğrenildi. Çıkan habere göre Esad zamanının büyük bir çoğunluğunu oyun oynayarak geçiriyor.

Öte yandan Esad’ın Rus koruması altında zaman zaman dışarı çıktığı ve bir alışveriş merkezini gezdiği gelen haberler arasında yer alıyor.

Bir dönem Esad’a yakın olan eski bir Suriyeli yetkili, devrik liderin korumalarının maaşlarının Rus yönetimi tarafından ödendiğini söyledi. Öte yandan söz konusu kaynak Esad’ın bir rezidansın 3 dairesinde yaşadığını ve oyun bağımlısı olduğunu belirtti.

Alman gazetesine konuşan bir başka kaynak ise Beşar Esad’ın eşi Esma Esad’ın sağlık durumunun kritik olduğunu söyledi. Esad’a 2018 yılında meme kanseri teşhisi konmuş ve iyileşmişti. Ancak Esma Esad’ın hastalığı 2024 yılında nüksetmişti. Öte yandan Esad’ın kardeşi Maher’in ise zamanının çoğunu ‘içki ve nargile’ ile geçirdiği gelen haberler arasında yer alıyor.

Die Zeit gazetesinin haberinde Esad’ın yaşadığı rezidansın oldukça lüks olduğunun altı çizildi. Beşar Esad, 2011 yılında çıkan ve 13 yıl boyunca süren iç savaş sonrası görevi bırakarak 2024 yılında Rusya’ya sığınmıştı.