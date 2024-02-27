Selen Görgüzel kendisini taciz eden ünlü oyuncuyu açıkladı

Dizi setinde tacize uğradığını açıklayan Selen Görgüzel, sosyal medya hesabından kendisini taciz ettiğini iddia ettiği isimleri ifşa etti.

Görgüzel, 2009 yılında kendini taciz eden isimlerin Çocuklar Duymasın'daki Ferdi Akarnur ve yönetmen Nihat Özcan olduğunu öne sürdü.

Ferdi Akarnur'un, o dönem konuya dair "Evet, doğru taciz ettim. İstedim ama vermedi, doğru vermedi" açıklamasında bulunmuştu.

"ÇOK AĞIR VE TRAVMATİK BİR ŞEY YAŞADIM. 2009 YILIYDI..."

Geçtiğimiz günlerde Ece Erken ve Işıl Donat'ın programına katılan Görgüzel, "Çok ağır ve travmatik bir şey yaşadım. 2009 yılıydı, oynadığım bir dizide hem yönetmeniydi işin hem de bir oyuncusu tarafından. Çok korkunç bir şey. Fiziksel tacize uğradım. İsimlerini vermeyeceğim. Mahkemeye vermiştim, kazandım. Sonra o dizi durduruldu" ifadelerini kullanmıştı.

Görgüzel "Yasal haklarımız tamamlanmıştır" diyerek bu olayın 2009 yılında gerçekleştiğini söyledi.