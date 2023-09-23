Selen Görgüzel: Tanyeli için anne sütü arıyorum

Şarkıcı Selen Görgüzel, doktor tavsiyesi üzerine anne sütü tüketmeye başladığını açıklamıştı. Ünlü isim, kanser tedavisi gören Tanyeli için de anne sütü arayışında olduğunu söyledi.

Selen Görgüzel: Tanyeli için anne sütü arıyorum

Yönetmen Hamdi Alkan (55) ile sekiz yıl süren evliliğini mart 2022'de tek celsede sonlandıran Selen Görgüzel, geçtiğimiz ay Nişantaşı City's'de görüntülenmişti. Elindeki pet şişeyle dikkat çeken şarkıcı, şaşırtan bir açıklama yaparak şu ifadeleri kullanmıştı:

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"Doktorum böyle bir şey tavsiye etti. Kanser hastalarına da çok faydası var. Yeni duyulmaya başladı. Özellikle enfeksiyonla ilgili tüm konularda gerçek bir antibiyotik."

"DOKTORUM YETERLİ DEDİĞİ İÇİN BIRAKTIM"

Milliyet'te yer alan habere göre; Selen Görgüzel, önceki gün Etiler Akmerkez’de objektiflere takıldı. Anne sütü içerken görüntülenmesi hatırlatılan ünlü isim, "Doktorum yeterli dediği için bırakım. Şimdi ama Tanyeli için anne sütü arayışına girdim. Kanser hastalarına çok iyi geldiğini her doktor söylüyor" dedi.

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"Eğer taze bir anne sütü bulursam Tanyeli için hastaneye götüreceğim" diyen şarkıcı, "İnsanlar alay konusu haline getirdi bu durumu ama faydalarını bilseler, ne kadar ciddi bir konu olduğunu anlarlar" açıklamasında bulundu.

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TANYELİ 3 AYDIR TEDAVİ GÖRÜYOR

Pankreas kanserine yakalanan bir dönemin en ünlü oryantali Tanyeli, yaklaşık üç aydır kemoterapi görüyor.

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