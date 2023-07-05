Selen Görgüzel'den çok konuşulacak çocuk itirafı

Bodrum'da tatil yaparken görüntülenen şarkıcı Selen Görgüzel çocuklarla oynadı. Görgüzel aşkı yeniden bulup çocuk yapabileceğini açıkladı.

Selen Görgüzel'den çok konuşulacak çocuk itirafı

Oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel, önceki gün Bodrum Azka Otel'de denizin ve güneşin keyfini çıkardı.

unlu-sarkici-selen-gorguzel-den-itiraf-aski-bulup-cocuk-yapabilirim-0ivqs.jpg

Bayram tatili ve Azka Otel yaz konserlerinde sahne almak için Bodrum'a gelen güzel şarkıcı Selen Görgüzel kumsalda çocuklarla unutulmaz anlar yaşadı.

unlu-sarkici-selen-gorguzel-den-itiraf-aski-bulup-cocuk-yapabilirim-el6pd.jpg

Denize girmek ve güneşlenmek için kumsala inen Görgüzel sahilde çocukların kumdan havuz yaptıklarını görünce yanlarına oturarak çocuklarla beraber havuz yapmaya başladı.

unlu-sarkici-selen-gorguzel-den-itiraf-aski-bulup-cocuk-yapabilirim-ifvc7.jpg

Kumdan havuza kova ile su taşıyan ünlü şarkıcı, "Çocuklar çok çalıştık hadi bakalım hep beraber denize giriyoruz" diyerek kendisini Bardakçı koyunun serin sularına bıraktı.

unlu-sarkici-selen-gorguzel-den-itiraf-aski-bulup-cocuk-yapabilirim-wtaii.jpg

Çocuklarla adeta çocuk olup eğlenip vakit geçiren Görgüzel, "Aşkı bulup çocuk yapabilirim" diyerek çocuk özlemini de dile getirdi.

unlu-sarkici-selen-gorguzel-den-itiraf-aski-bulup-cocuk-yapabilirim-ze1dn.jpg


İlgili Haberler
Selen Görgüzel’in bikinili pozları olay oldu. Mehmet Ali Erbil dayanamadı
Selen Görgüzel hemcinslerine yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. "Uyuz oluruz"
Şarkıcı Aslı Zen'den Selen Görgüzel'e ağır sözler: Parası neyse verelim de...
Beste Açar'dan Selen Görgüzel'e sert tepki: Babam duysa ağlardı!
Öne Çıkanlar
Memur ve emekli zam oranı belli oldu mu? Memur ve emekli zammı ne kadar olacak?
Memur ve emekli zam oranı belli oldu mu? Memur ve emekli zammı ne kadar olacak?
Refah payı nedir? Refah payı nasıl hesaplanır?
Refah payı nedir? Refah payı nasıl hesaplanır?
Antalya’nın deprem için en tehlikeli 3 bölgesi belli oldu
Antalya’nın deprem için en tehlikeli 3 bölgesi belli oldu
Ardıç çayı zayıflatır mı? Ardıç çayı nasıl yapılır?
Ardıç çayı zayıflatır mı? Ardıç çayı nasıl yapılır?
CHP Genel Başkanlığı için kolları sıvayan İmamoğlu'nun ilk icraatı ortaya çıktı
CHP Genel Başkanlığı için kolları sıvayan İmamoğlu'nun ilk icraatı ortaya çıktı
Kemal Sunal kimdir? Kemal Sunal neden ne zaman öldü?
Kemal Sunal kimdir? Kemal Sunal neden ne zaman öldü?
Son Haberler
TOGG'a dev zam. Yerli ve milli denilen bu aracı vatandaş nasıl alsın Güncel
TOGG'a dev zam. Yerli ve milli denilen bu aracı vatandaş nasıl alsın
Ozan Kabak yeni hedefini açıkladı Spor
Ozan Kabak yeni hedefini açıkladı
Yeşilçam'ın sarışın güzeli Itır Esen'den üzen haber. "Dualarınızı bekliyorum" Magazin
Yeşilçam'ın sarışın güzeli Itır Esen'den üzen haber. "Dualarınızı bekliyorum"
Ozan Kabak'tan Galatasaray itirafı Spor
Ozan Kabak'tan Galatasaray itirafı
Memur maaşına yapılacak zam belli oldu Güncel
Memur maaşına yapılacak zam belli oldu
Beyin tümörünü tetikliyor Sağlık
Beyin tümörünü tetikliyor
Baharatlar doğru kullanıldığında yararlı Şifalı Bitkiler
Baharatlar doğru kullanıldığında yararlı