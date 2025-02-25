Selen Görgüzel’den yıllar sonra şoke eden itiraf! Ahlaksız teklifi böyle anlattı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Selen Görgüzel’den yıllar sonra şoke eden itiraf! Ahlaksız teklifi böyle anlattı

Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel, katıldığı programda çok konuşulacak taciz itirafında bulundu. Görgüzel, yıllar sonra yaşadığı taciz ve mobbingi anlattı.

Selen Görgüzel yıllar sonra yaptığı taciz ve mobbing itirafıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Selen Görgüzel Özlem Esra Ada’nın sunduğu Pembe Masa programında yaptığı itiraflarla olay oldu.

Görgüzel, "Yaptığım tiyatronun galasına gidiyorum, bir tane mikrofon uzatılmıyor. Ama bir bikini giyip denize girdiğimde fiziğim konuşuluyor” diyerek isyan etti.

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Projelerinin görmezden gelindiğini söyleyen Selen Görgüzel, magazin dünyasında sanattan çok dış görünüşün ön planda olmasının rahatsız edici olduğunu belirtti.

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"YATAĞINA YATMADIĞIM İÇİN YAPMADIKLARINI BIRAKMADILAR"

Görgüzel, Özlem Esra Ada’nın sette taciz ve mobbing yaşayıp yaşamadığı sorusuna ise “Bu benim için travmatik bir süreçti, herkes de bilir. Bir dönem yönetmenin ve yapımcının yatağına yatmadığım için bana yapmadıklarını bırakmadılar. Ben sette birisinden hoşlanıp bir şeyler yaşayabilirim ama bunun mecburmuşum gibi söylenmesi çok nahoş bir durum. Kadın hakları desek de bunu yapan oyuncular olduğu sürece adalet arayışım yanlış gibi lanse ediliyor" yanıtını verdi.

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