Selen Görgüzel’e ev sahibi şoku!

Yeni şarkı hazırladığını ve yakın zamanda dinleyicisi ile şarkının buluşacağını söyleyen Selen Görgüzel çok heyecanlı ve mutlu olduğunu söyledi.

Yeni taşındığı evde ev sahibinin kendisini çıkarmak istemesi nedeniyle zor günler geçirdiğini söyleyen Görgüzel "Bu ara ev sahipleri biraz tuhaf, ev sahiplerinin biraz adaleti, hukuku ve yasaları bilmeleri gerekiyor. Daha taşınalı bir yıl olmamışken beni evden çıkarmaya çalışıyor. Daha olmadık ama sanırım yakında mahkemelik olacağız. Enterasan diyaloglar yaşadık kendisiyle, herkes kendine yakışanı yapar. Ben üslubumu bozmadım. Bir gün ev sahibi ile böyle bir şey yaşayacağım hiç aklıma gelmezdi." dedi.

“AĞLAMA NÖBETLERİM BAŞLADI”

Deprem felaketi ile ilgili de konuşan Selen Görgüzel "Bizim Japonya gibi akıllı bina sistemini oturtmamız ve şimdiye kadar çoktan öyle evlerde oturmamız gerekiyordu. Sonuçta deprem ülkesindeyiz ve her depremden sonra yatağın yanına nasıl kıvrılırızdan ziyade buna odaklanmamız gerekiyor. Doğru müteahhitlere doğru ruhsatlar verilmeli. Benim ağlama nöbetlerim başladı, uykusuzluk çekiyorum ve ilaç kullanıyorum. Bireysel endişemden ziyade deprem bölgesinde yaşayan insanlarımızın acılarını gördükten sonra ben normalleşemiyorum, bundan sonrası için umarım ülkemizle ilgili güzel şeyler konuşuruz. Ben 6 Şubat'tan sonra bambaşka bir insan oldum ben artık eski Selen değilim." diyerek samimi açıklamalarda bulundu.