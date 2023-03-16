16 Mart 2023 Perşembe
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Selen Görgüzel’e ev sahibi şoku!

Hamdi Alkan'ın eski eşi, şarkıcı ve oyuncu Selen Görgüzel önceki gün bir arkadaşı ile Nişantaşı'nda görüntülendi. Görgüzel, yeni taşındığı evde ev sahibinin kendisini çıkarmak istemesi nedeniyle zor günler geçirdiğini söyledi.  

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 12:56
Takip Et

Selen Görgüzel’in başı ev sahibiyle dertte 

Selen Görgüzel’e ev sahibi şoku!
+
Aa
-

Yeni şarkı hazırladığını ve yakın zamanda dinleyicisi ile şarkının buluşacağını söyleyen Selen Görgüzel çok heyecanlı ve mutlu olduğunu söyledi. 

Yeni taşındığı evde ev sahibinin kendisini çıkarmak istemesi nedeniyle zor günler geçirdiğini söyleyen Görgüzel "Bu ara ev sahipleri biraz tuhaf, ev sahiplerinin biraz adaleti, hukuku ve yasaları bilmeleri gerekiyor. Daha taşınalı bir yıl olmamışken beni evden çıkarmaya çalışıyor. Daha olmadık ama sanırım yakında mahkemelik olacağız. Enterasan diyaloglar yaşadık kendisiyle, herkes kendine yakışanı yapar. Ben üslubumu bozmadım. Bir gün ev sahibi ile böyle bir şey yaşayacağım hiç aklıma gelmezdi." dedi. 

“AĞLAMA NÖBETLERİM BAŞLADI”

Deprem felaketi ile ilgili de konuşan Selen Görgüzel "Bizim Japonya gibi akıllı bina sistemini oturtmamız ve şimdiye kadar çoktan öyle evlerde oturmamız gerekiyordu. Sonuçta deprem ülkesindeyiz ve her depremden sonra yatağın yanına nasıl kıvrılırızdan ziyade buna odaklanmamız gerekiyor. Doğru müteahhitlere doğru ruhsatlar verilmeli. Benim ağlama nöbetlerim başladı, uykusuzluk çekiyorum ve ilaç kullanıyorum. Bireysel endişemden ziyade deprem bölgesinde yaşayan insanlarımızın acılarını gördükten sonra ben normalleşemiyorum, bundan sonrası için umarım ülkemizle ilgili güzel şeyler konuşuruz. Ben 6 Şubat'tan sonra bambaşka bir insan oldum ben artık eski Selen değilim." diyerek samimi açıklamalarda bulundu. 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿EYT'lilerin promosyon ücretleri değişti. Bankalar özel teklifle geliyor
1
﻿EYT'lilerin promosyon ücretleri değişti. Bankalar özel teklifle geliyor
﻿EYT'lilerin promosyon ücretleri değişti. Bankalar özel teklifle geliyor
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Saray'ın dikkat kesildiği anketçi son durumu açıkladı 
2
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Saray'ın dikkat kesildiği anketçi son durumu açıkladı 
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Saray'ın dikkat kesildiği anketçi son durumu açıkladı 
﻿Fatih Altaylı'dan canlı yayında Emre Belözoğlu'na şeref tepkisi: Ey Fetullah'ın çocuğu
3
﻿Fatih Altaylı'dan canlı yayında Emre Belözoğlu'na şeref tepkisi: Ey Fetullah'ın çocuğu
﻿Fatih Altaylı'dan canlı yayında Emre Belözoğlu'na şeref tepkisi: Ey Fetullah'ın çocuğu
﻿Beyaz’ın karanlık şovu depremlerde ortaya çıkıyor
4
﻿Beyaz’ın karanlık şovu depremlerde ortaya çıkıyor
﻿Beyaz’ın karanlık şovu depremlerde ortaya çıkıyor
﻿Ali Koç - Aziz Yıldırım kavgası yüzünden Ahmet Ağaoğlu adaylıktan çekildi. İşte o sır görüşme
5
﻿Ali Koç - Aziz Yıldırım kavgası yüzünden Ahmet Ağaoğlu adaylıktan çekildi. İşte o sır görüşme
﻿Ali Koç - Aziz Yıldırım kavgası yüzünden Ahmet Ağaoğlu adaylıktan çekildi. İşte o sır görüşme
﻿Ali Babacan, iktidara gelir gelmez atacakları ilk adımı paylaştı: 2 ismi görevden alacağız
6
﻿Ali Babacan, iktidara gelir gelmez atacakları ilk adımı paylaştı: 2 ismi görevden alacağız
﻿Ali Babacan, iktidara gelir gelmez atacakları ilk adımı paylaştı: 2 ismi görevden alacağız
﻿Jesus Ali Koç'a ne söyledi? Yerine kim geliyor? Sarı saçlı kara bela Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
7
﻿Jesus Ali Koç'a ne söyledi? Yerine kim geliyor? Sarı saçlı kara bela Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
﻿Jesus Ali Koç'a ne söyledi? Yerine kim geliyor? Sarı saçlı kara bela Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
﻿Antalya Muratpaşa’da icradan satılık arsa
﻿Antalya Muratpaşa’da icradan satılık arsa
﻿Antalya Muratpaşa’da icradan satılık arsa
﻿İzmir Bayraklı’da icradan satılık daire
﻿İzmir Bayraklı’da icradan satılık daire
﻿İzmir Bayraklı’da icradan satılık daire
﻿Çanakkale Biga’da icradan satılık arsa
﻿Çanakkale Biga’da icradan satılık arsa
﻿Çanakkale Biga’da icradan satılık arsa
﻿Otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı
﻿Otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı
﻿Otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.