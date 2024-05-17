Selen hemşirenin sır ölümü! Refakatçi kaldığı hastaneden cesedi çıktı

Geçtiğimiz hafta gerçekleşen olayda, 24 yaşındaki hemşire Selen Bilgin, yoğun bakımda yatan dedesinin yanında refakatçi olarak bulunuyordu.

İddialara göre, Selen Bilgin ve yoğun bakım doktoru Fatih A.'nın arkadaşlık ilişkisi vardı. Pazartesi günü sabaha karşı, genç hemşire hastanede hareketsiz halde bulundu ve tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İLAÇ DOKTORUN CEBİNDEN ÇIKTI

Soruşturma sırasında, Selen Bilgin’in koluna enjekte edilen ilacın ampulü, Doktor Fatih A.'nın cebinden çıktı.

Doktor Fatih A., ifadesinde, Selen Bilgin ile arkadaş olduklarını ve aralarında bir ilişki bulunduğunu belirtti.

Olay gecesi Selen Bilgin’e baş ağrısı için ağrı kesici verdiğini ve sabah uyandığında onu morarmış yüzüyle bulduğunu iddia etti.

MAHKEME SERBEST BIRAKTI

Doktor Fatih A., tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi, ancak sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verildi.