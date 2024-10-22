Selena Gomez, Emilia Pérez Galası'nda göz doldurdu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Selena Gomez, Emilia Pérez Galası'nda göz doldurdu

Selena Gomez, Emilia Pérez film turu kapsamında Los Angeles prömiyerinde şıklığıyla dikkat çekti. Elie Saab imzalı zarif bir elbise giyen aktris, stilini şık aksesuarlarla tamamladı ve büyüleyici bir görünüm sergiledi.

Selena Gomez, Emilia Pérez film turu kapsamında Los Angeles prömiyerine katıldı. 32 yaşındaki aktris, şıklığını bir kez daha gözler önüne serdi. Üzerinde, Elie Saab imzalı off-the-shoulder bir elbise vardı. Elbisenin saten detayları vücut hatlarını zarif bir şekilde sarmalayarak, siyah taffeta kumaşla oluşturulan bir siluet yarattı. Elbisenin arka kısmında ise kısa bir kuyruk bulunuyordu.

Gomez, görünümünü uzun siyah deri eldivenler, parlak siyah topuklu ayakkabılar ve pırlanta halka küpelerle tamamladı. Makyajında ise, geriye taranmış topuz, derin gri-kahverengi göz farı, pembe yanaklar ve mat nude ruj tercih etti.

Gomez, Cannes Film Festivali'nde büyük ilgi gören ve "en iyi kadın oyuncu" ödülünü kazanan filmde Jessi Del Monte karakterini canlandırıyor. Şu ana kadar Cannes'dan Londra'ya, New York'a kadar birçok etkinlikte dikkat çeken stillerle karşımıza çıktı. En son 19 Ekim'de Los Angeles'taki Academy Museum Gala'sında, Alaïa'nın mavi süet bir elbisesiyle dikkat çekti.

Emilia Pérez filmi, 1 Kasım'da sinemalarda, 13 Kasım'da ise Netflix'te yayınlanacak. Film, Meksika'da dört kadının kendi mutluluklarını arayışını şarkı ve dans ile anlatıyor.

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