Selena Gomez ünlü zenginler listesine katıldı

Bloomberg'e göre 32 yaşındaki aktris ve şarkıcı 1,3 milyar dolar değerinde bir servete sahip. Yıldız ismin servetinin esas olarak beş yıl önce kurduğu ve 1 milyar dolardan fazla hisseye sahip olduğu Rare Beauty makyaj şirketinden geldi.

Markanın başarısı onu, Taylor Swift ve Rihanna gibi isimlerle birlikte listedeki “kendi kendini yetiştirmiş en genç kadın” zenginlerden biri haline getirdi.

Sosyal medyada viral bir başarı yakalayan likit allık ve dudak renklendiricileriyle tanınan Rare Beauty'nin Şubat ayına kadar olan 12 aylık dönemde 400 milyon dolarlık net satış gerçekleştirdi.

Bloomberg'e göre Gomez ayrıca Louis Vuitton, Coach ve Puma gibi şirketlerle yaptığı sponsorluk anlaşmalarından da on milyonlarca dolar kazandı.

Yakın zamanda beşinci sezon için yenilenen Hulu'nun hit dizisi Only Murders in the Building'deki Emmy adayı rolüyle de sezon başına en az 6 milyon dolar kazandığı belirtildi.

Bloomberg, Emmy ve Grammy Ödülleri için birden fazla adaylık da dahil olmak üzere ekrandaki ve müzikal başarısına rağmen, bu başarıların servetinin nispeten küçük bir kısmını oluşturduğunu söyledi.

Şarkıcı geçtiğimiz yıl Instagram'da dünyanın en çok takip edilen kadını olmuştu.