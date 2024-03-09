Selendi'de ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

On bir ayın sultanı Ramazan ayına kısa bir süre kala Ramazan ayının vazgeçilmezlerinden olan iftar sofralarının lezzeti Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu.

Selendi Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Nurullah Efendi Kahveci, yaptığı açıklamada, “11 ayın sultanı Ramazan ayının vazgeçilmezi olan tırnaklı pidenin 250 gramı 15 TL, 300 gramı ise 20 TL'den vatandaşa sunulacak. Yine özellikle ramazan ayında malzemesi vatandaşlara ait olan 125 gram üzerinden yapılan içli pide pişirme fiyatı da 10 TL olarak belirlendi." İfadelerini kullandı.