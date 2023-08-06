Selim Soydan Arda Güler'in sakatlığı için babasını suçladı: Komisyonunu düşündü

Fenerbahçe efsane futbolcularından ve TFF'nin eski yöneticisi Selim Soydan, Sabah Gazetesi'nden Murat Özbostan'ın sorularını yanıtladı.

Soydan, Arda Güler'in sakatlığı hakkında flaş ifadeler kullandı.

Murat Özbostan'ın, ''Önce Arda Güler ile başlayalım. Açıkçası çocuğa nazar değdi, sakatlandı. Uzunca bir süre de sahalardan uzak kalacak gibi görünüyor, neler söylersiniz?'' sorusunu yanıtladı.

Soydan açıklamasında, ''Arda Güler'in Real Madrid'e transfer sürecinde bizi temsil etme şeklinden dolayı duyduğum gururu özellikle belirtmeliyim. Ama ilk günden beri düşüncem aynı; 18 yaşında, süper yetenekleri olan, fiziksel gelişimini tamamlamamış bir genci Real Madrid gibi kurtlar sofrasına atar ve "Hadi kendini kanıtla" dersen o çocuğa haksızlık etmiş olursun.'' ifadelerini kullandı.

''ARDA'NIN BABASI KINA YAKAR HERHALDE''

Açıklamalarını sürdüren Selim Soydan, Arda Güler'in babası Ümit Güler ile ilgili de çok konuşulacak ifadeler kullandı.

Selim Soydan'ın flaş açıklaması şu şekilde;

''Nitekim F.Bahçe'de kadifelere sarılan Arda, orada henüz idman safhasında menisküs sakatlığı yaşadı. Oğlunun kariyerini değil, kendi alacağı 15 milyon Euro komisyonu düşünerek 1 yıl daha Fenerbahçe'de oynaması yerine transit Real'i seçen Arda'nın babası da artık kına yakar herhalde… O baba zaten oğluna sakatlık sigortası da yaptırmıştır.''