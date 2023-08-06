Selim Soydan Arda Güler'in sakatlığı için babasını suçladı: Komisyonunu düşündü

TFF eski yöneticisi ve Fenerbahçe efsanesi Selim Soydan, Real Madrid'e transfer olan ve sakatlanan Arda Güler'in babasına flaş ifadeler kullandı.

Selim Soydan Arda Güler'in sakatlığı için babasını suçladı: Komisyonunu düşündü

Fenerbahçe efsane futbolcularından ve TFF'nin eski yöneticisi Selim Soydan, Sabah Gazetesi'nden Murat Özbostan'ın sorularını yanıtladı.

Soydan, Arda Güler'in sakatlığı hakkında flaş ifadeler kullandı.

Murat Özbostan'ın, ''Önce Arda Güler ile başlayalım. Açıkçası çocuğa nazar değdi, sakatlandı. Uzunca bir süre de sahalardan uzak kalacak gibi görünüyor, neler söylersiniz?'' sorusunu yanıtladı.

Soydan açıklamasında, ''Arda Güler'in Real Madrid'e transfer sürecinde bizi temsil etme şeklinden dolayı duyduğum gururu özellikle belirtmeliyim. Ama ilk günden beri düşüncem aynı; 18 yaşında, süper yetenekleri olan, fiziksel gelişimini tamamlamamış bir genci Real Madrid gibi kurtlar sofrasına atar ve "Hadi kendini kanıtla" dersen o çocuğa haksızlık etmiş olursun.'' ifadelerini kullandı.

''ARDA'NIN BABASI KINA YAKAR HERHALDE''
Açıklamalarını sürdüren Selim Soydan, Arda Güler'in babası Ümit Güler ile ilgili de çok konuşulacak ifadeler kullandı.

Selim Soydan'ın flaş açıklaması şu şekilde;
''Nitekim F.Bahçe'de kadifelere sarılan Arda, orada henüz idman safhasında menisküs sakatlığı yaşadı. Oğlunun kariyerini değil, kendi alacağı 15 milyon Euro komisyonu düşünerek 1 yıl daha Fenerbahçe'de oynaması yerine transit Real'i seçen Arda'nın babası da artık kına yakar herhalde… O baba zaten oğluna sakatlık sigortası da yaptırmıştır.''

Öne Çıkanlar
Bir zamanlar 2 araç alınan fiyata hurda araç satılıyor: Görenler araba nerede diyor
Bir zamanlar 2 araç alınan fiyata hurda araç satılıyor: Görenler araba nerede diyor
Maske cezaları iade edilecek mi? Maske cezası iadesi için başvuru formu nasıl doldurulur?
Maske cezaları iade edilecek mi? Maske cezası iadesi için başvuru formu nasıl doldurulur?
MasterChef’e kim veda edecek? MasterChef All Star 49 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’e kim veda edecek? MasterChef All Star 49 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yalancının mumu yassıya kadar yanar ne demek? Yalancının mumu yassıya kadar yanar atasözünün anlamı nedir?
Yalancının mumu yassıya kadar yanar ne demek? Yalancının mumu yassıya kadar yanar atasözünün anlamı nedir?
İltica ne demek? İltica etmek ne anlama geliyor?
İltica ne demek? İltica etmek ne anlama geliyor?
Altın bugün ne kadar? 5 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
Altın bugün ne kadar? 5 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
Son Haberler
Karabük'te panelvan ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı Güncel
Karabük'te panelvan ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Senegalli muhalif lider Sonko hastaneye kaldırıldı Dünya
Senegalli muhalif lider Sonko hastaneye kaldırıldı
Kavimler Göçü ve “Hudut Kartalları!” Yazarlar
Kavimler Göçü ve “Hudut Kartalları!”
Hadis deyince ne anlarsınız? Yazarlar
Hadis deyince ne anlarsınız?
2024 daha zor geçecek! Yazarlar
2024 daha zor geçecek!
Özel bakım odasına kilitlendi intihar etti Yazarlar
Özel bakım odasına kilitlendi intihar etti
Piyasa bozucusu JP Morgan’dan medet ummak! Yazarlar
Piyasa bozucusu JP Morgan’dan medet ummak!