Selimiye Cami’nin kubbe restorasyonu tamamlandı

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Selimiye Camisi'nin geleceğe güvenle taşınması için 2021 yılının kasım ayında başlayan restorasyon çalışmaları iç ve dış mekanda eş zamanlı olarak devam ediyor.

Caminin en önemli yerlerinden olan ana kubbenin restorasyonu için ekipler, titiz bir çalışma yürüttü.

Kubbelerdeki kurşunlar sökülüp yenilenirken, ana kubbe alemi de temizlendi. Onarımı yapılan alem altın varakla kaplandı.

Kurşunların yenilenmesi ve alemin takılmasının ardından kubbedeki ufak onarım işleri de bitirilerek bu bölümdeki çalışmalar tamamlandı.