Selin Ciğerci 15 saniyede 17 asgari ücret kazanıyor

Editör: Özlem KIRAL

Sosyal medyada milyonlarca takipçisi bulunan ve her paylaştığı gündem olan ünlü fenomen Selin Ciğerci, YouTube’da yayımlanan bir programa katıldı. Program sunucusunun sorduğu soruları yanıtlayan Selin Ciğerci, sosyal medyada hikaye başına aldığı ücreti açıkladı.

Ciğerci’nin, paylaştığı 15 saniyelik bir hikaye karşılığında kazandığı ücret duyanları şaşkına çevirdi.

15 SANİYEYE BİNLERCE LİRA

Uzun yıllardır bu sektörün içinde olduğunu ve küçük işletmelere destek olmaya çalıştığını ifade eden Selin Ciğerci, 15 saniyelik Instagram hikayesinden 40 bin ila 150 bin TL arası para kazandığını açıkladı.

Instagram üzerinden eskisi kadar reklam paylaşmadığını belirten Ciğerci, "Ürüne göre değişiyor. Butikçilerden az alıyorum, takıcılardan az alıyorum. Markaya göre değişiyor. Kendi işimin patronu olduğum için esnaf olarak da ilerleyebiliyorum. Eskiden çok link atıyordum. Şimdi Burcu ile kavga ediyoruz. Gerçekten yoruldum artık. Sıkılıyorum da. Halime şükürler olsun da bazen sıkılıyorum. Bir de aynı güne topluyorum reklamları, kılık değiştir, saçını topla. Mesela sabah bir nevresim takımı çektim, ardından başka şeyler çektim. Evden çıkışım oldu 2 buçuk" diye konuştu.

"500 BİN TL ALDIĞIM OLUYOR"

Kazancı çok konuşulan fenomen Selin Ciğerci "Vergi müfettişlerini göreve bekliyoruz" diye yazılan bir yoruma cevap vererek, "Vergi rekortmeniyim sorun yok. 500 bin TL de aldığım oluyor. Konser ücretlerini 50 bin gösteren sanatçıları etiketle bence" dedi ve herkesi bir kez daha şaşırttı.