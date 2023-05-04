Selin Ciğerci David Beckham'ın pozuna olay yorum yaptı

David Beckham ve Spice Girls’le başladığı müzik yolculuğunun ardından beğenilen bir modacı olan Victoria Beckham son paylaşımlarıyla gündemde. David Beckham'ın beyaz iç çamaşırlı pozunu gören fenomen Selin Ciğerci ilginç yorumlarıyla dikkat çekti.

Selin Ciğerci David Beckham'ın pozuna olay yorum yaptı

Editör: Özlem KIRAL

Victoria Beckham eşi David Beckham'ın ayağına sarılıp "İşte seni bu kadar çok seviyorum" dediği fotoğraf ve Beckham’ın üzerinde sadece iç çamaşırı varken havuzdan çıktığı anları çektiği fotoğrafı paylaşarak gündem oldu.

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Havuzdan çıkmasına rağmen kafasında bere olan ve gülümseyerek bacak arasını elleriyle kapatan David Beckham'ın pozunu gören Selin Ciğerci de bu kareyi paylaşarak ilginç bir yorumda bulundu.

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Cinsiyet değiştirdikten sonra estetiklerle bambaşka bir görünüme kavuşan ve son olarak da göğüs altına yaptırdığı dövme ile dikkat çeken Ciğerci paylaşımında "Türk erkekler atınca kesin gay normal bir erkek böyle foto atmaz deriz" diyerek dikkat çekti

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