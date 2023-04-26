Selin Ciğerci Kadir Doğulu iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Vallahi ben değilim

Kadir Doğulu'nun gece klübünde sarmaş dolaş olarak öptüğü kişinin Selin Ciğerci olduğu iddia edildi. Kısa sürede binlerce mesaj alan Selin Ciğerci, sosyal medya hesabından açıklama yaparak iddiaları yalanladı.

Selin Ciğerci Kadir Doğulu iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Vallahi ben değilim

Rol aldığı dizilerle kısa sürede şöhreti yakalayan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti 2016 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturdu.

kadir-dogulu-nun-optugu-kadin-mi-selin-cigerci-15825388-579-m.jpg

Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan ve şimdilerde Gecenin Ucunda dizisinde başrolü paylaşan çift hakkında bir iddia ortaya atıldı. Kadir Doğulu'nun gittiği eğlence mekanında başka kadınlarla sarmaş dolaş görüntüleri ortaya çıktı.

kadir-detay-1-001.jpg

"O KADIN BEN DEĞİLİM"

Doğulu'nun uzun süredir baş harfi "S" olan bir kadınla birlikte olduğu ve imam nikahı dahi kıydıkları iddia edildi. Görüntüdeki siyah saçlı kadın ise Selin Ciğerci'ye benzetildi.

kadir-dogulu-nun-optugu-kadin-mi-selin-cigerci-15825388-3999-m.jpg

Ciğerci'nin Doğulu'nun kadınlarla yakınlaştığı yere yakın bir yerde oturması da iddiaları güçlendirdi. Kısa sürede Instagram'dan binlerce mesaj alan Ciğerci, hakkındaki iddiayı yalanlayarak "Evet benziyor ama değilim vallahi. Bak evden çıkmadım daha Alaçatı'da. Baş harfi "S" demişler DM'lerimde şov var. Yine suçsuzum hem kızın beli kalın benim daha ince" dedi.

kadir-dogulu-nun-optugu-kadin-mi-selin-cigerci-15825388-1030-m-001.jpg

YASAK AŞKINA EV TUTUP İMAM NİKAHI KIYDI İDDİASI

TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programında yer alan iddialara göre; Kadir Doğulu, bir süredir baş harfi "S" olan bir kadınla aşk yaşadığı, Doğulu'nun birlikte olduğu kadına bir ev tuttuğu kendisinin de sık sık o eve gittiği ileri sürüldü. Kadir Doğulu'nun kadını ailesinden istediği hatta imam nikahı kıydığı da iddia edildi. Ünlü isimle 7 yıldır evli olan Atagül'ün de bunlardan haberi olduğu konuşulanlar arasında.

İlgili Haberler
Neslihan Atagül her şeyi biliyor iddiası. Ünlü çiftle ilgili dedikodular ortalığı karıştıracak
Oyuncu Kadir Doğulu'nun bir kadınla olan sarmaş dolaş görüntüleri ortaya çıktı. 7 yıllık evlilikte ihanet iddiası
Öne Çıkanlar
Sosyal medyada günün videosu: Oy vereceği adayı bakın hangi örnekle anlattı
Sosyal medyada günün videosu: Oy vereceği adayı bakın hangi örnekle anlattı
AKP’li vekil AKP’nin 2023 hedeflerini kendi sitesinden kaldırdığını unuttu, muhalefeti eleştireceğim derken baltayı taşa vurdu
AKP’li vekil AKP’nin 2023 hedeflerini kendi sitesinden kaldırdığını unuttu, muhalefeti eleştireceğim derken baltayı taşa vurdu
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Son Haberler
Uşak’ta seçimin sonucu bu görüntüden belli oldu Siyaset
Uşak’ta seçimin sonucu bu görüntüden belli oldu
Ronaldo'nun ilişkisi sallantıda Spor
Ronaldo'nun ilişkisi sallantıda
NATO ve Ürdün Kralı görüşmesi tamamlandı: Ortaklık açıklaması Dünya
NATO ve Ürdün Kralı görüşmesi tamamlandı: Ortaklık açıklaması
AKP'nin afiş tahammülsüzlüğü. CHP afişini kaldırmak için İl Seçim Kuruluna başvurdular Siyaset
AKP'nin afiş tahammülsüzlüğü. CHP afişini kaldırmak için İl Seçim Kuruluna başvurdular
Kuşadası’nda trafik kazası: 2 yaralı Güncel
Kuşadası’nda trafik kazası: 2 yaralı
Bu akşam Adım Farah var mı? Adım Farah yeni bölüm ne zaman? Keşfet
Bu akşam Adım Farah var mı? Adım Farah yeni bölüm ne zaman?
Hollanda yıllık raporunu yayımladı: Irkçılık arttı Dünya
Hollanda yıllık raporunu yayımladı: Irkçılık arttı