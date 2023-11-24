Selin Ciğerci mahkemeye vermişti. Deniz Akkaya hakkında karar açıklandı

Deniz Akkaya, fenomen Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın kara para aklama suçundan tutuklanmasının ardından Selin Ciğerci'yi hedef gösteren ifadeler kullanmıştı. İddiaların ardından hukuk yoluna giden Ciğerci'nin talebine mahkemeden yanıt geldi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Selin Ciğerci mahkemeye vermişti. Deniz Akkaya hakkında karar açıklandı

İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunulan dilekçeye göre Deniz Akkaya, fenomen Dilan Polat ile eşi Engin Polat’ın ‘kara para aklama’ suçundan tutuklanmasının ardından Selin Ciğerci’ye de aynı suçlamalarla itham ederek ağır iftira ve hakaretlerde bulundu.

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Deniz Akkaya’nın uzun zamandır kendisini kamuoyu önünde tehdit ettiğini öne süren Ciğerci, manevi değerlerine, ailesine, kişiliğine, onur ve şöhretine ağır saldırılarda bulunduğunu belirtti.

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Posta'nın haberine göre, mahkeme, Deniz Akkaya’nın 1 ay süreyle mağdur Selin Ciğerci’ye yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi. Mahkeme, Akkaya’nın karara aykırı davranması halinde 3 günden 10 güne kadar tazyik hapsine çarptırılacağını da kararında açıkladı.

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