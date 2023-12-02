Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra hakkında soruşturma. MASAK’ın takibe almıştı...

Dilan Polat ve Engin Polat'ın ardından, lüks yaşamlarını sergileyerek ünlü olan sosyal medya fenomenleri hakkında başlatılan soruşturmalar devam ediyor.

Gazeteci Murat Ağırel; Eylül Öztürk, Özlem Öz ve eşi Tayyar Öz'ün de aralarında olduğu 14 sosyal medya fenomeninin mal varlıklarına el konulmasının ardından, Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra hakkında da soruşturma başlatıldığını duyurdu.

MASAK TAKİBE ALMIŞTI

MASAK, Ciğerci ve Çıra hakkında "kara para aklama" iddialarına ilişkin inceleme başlatmıştı.

"Selin Beauty" isimli güzellik merkezleri bulunan Ciğerci, MASAK'ın inceleme başlatmasının ardından, "Kara para aklama olayım varsa beni Taksim Meydanı'na koyun, kendimi orada asarım" demişti.