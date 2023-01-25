25 Ocak 2023 Çarşamba
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra baba olduğunu duyurdu

Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra baba olduğunu duyurdu

Selin Ciğerci ile olan ilişkileri nedeniyle gündemden düşmeyen eski futbolcu Gökhan Çıra'nın sosyal medyada yaptığı paylaşım dikkat çekti. Çıra, baba olduğunu açıkladı.

Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba - 16:41
Takip Et

Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra baba olduğunu açıkladı! Kızıyla poz verdi

Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra baba olduğunu duyurdu
+
Aa
-

Selin Ciğerci ile olaylı bir şekilde boşanan Gökhan Çıra, baba olduğunu açıkladı. Instagram'dan kızıyla fotoğrafını paylaşan eski futbolcu, duygularını dile getirdi.

Çıra, "Küçük dünyama hoş geldin prensesim. Ellerim ayaklarım titriyor. Seni çok seven bir baban var. Ben sana çok aşık oldum kızım. Hayatım, hayatına feda olsun. Hayırlı bir evlat olursun inşallah. Sağlıklı, huzurlu, mutlu büyüyelim canım kızım, hoş geldin. Dünyamı aydınlattığın için sana ayrıca teşekkür ederim kızım" dedi.

Geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle yüzüklü ellerini paylaşarak evleneceğini duyuran Çıra, "Evet dedi" notunu yazmıştı. Eski futbolcunun eşinin kim olduğu ise bilinmiyor.
 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kamyonetinde cansız halde bulunmuştu. Tüfeğin tetiğine basan köpek, sahibini öldürdü
1
﻿Kamyonetinde cansız halde bulunmuştu. Tüfeğin tetiğine basan köpek, sahibini öldürdü
﻿Kamyonetinde cansız halde bulunmuştu. Tüfeğin tetiğine basan köpek, sahibini öldürdü
﻿EYT'lilerin ilk maaşını ne zaman alacağı belli oldu. Bakan Bilgin milyonların merak ettiği tarihi verdi
2
﻿EYT'lilerin ilk maaşını ne zaman alacağı belli oldu. Bakan Bilgin milyonların merak ettiği tarihi verdi
﻿EYT'lilerin ilk maaşını ne zaman alacağı belli oldu. Bakan Bilgin milyonların merak ettiği tarihi verdi
﻿Önce eşarpla boğmaya çalıştı ardından boğazını keserek katletti. Denizli’de kadın cinayeti
3
﻿Önce eşarpla boğmaya çalıştı ardından boğazını keserek katletti. Denizli’de kadın cinayeti
﻿Önce eşarpla boğmaya çalıştı ardından boğazını keserek katletti. Denizli’de kadın cinayeti
﻿Karneye et haberi sonrası kovulan Habertürk muhabiri sadece Yeniçağ’a konuştu
4
﻿Karneye et haberi sonrası kovulan Habertürk muhabiri sadece Yeniçağ’a konuştu
﻿Karneye et haberi sonrası kovulan Habertürk muhabiri sadece Yeniçağ’a konuştu
﻿Ümit Erdim'den adadan döndükten sonraki ilk paylaşım
5
﻿Ümit Erdim'den adadan döndükten sonraki ilk paylaşım
﻿Ümit Erdim'den adadan döndükten sonraki ilk paylaşım
﻿Ukrayna’da üst düzey yöneticilerin istifa sebebi ortaya çıktı 'Rüşvet ve yolsuzluk'
6
﻿Ukrayna’da üst düzey yöneticilerin istifa sebebi ortaya çıktı 'Rüşvet ve yolsuzluk'
﻿Ukrayna’da üst düzey yöneticilerin istifa sebebi ortaya çıktı 'Rüşvet ve yolsuzluk'
﻿Turhan Çömez'den ''Erdoğan'ın ayakkabısını yalamalıyız'' diyen AKP'li vekili üç gün uyutmayacak tweet
7
﻿Turhan Çömez'den ''Erdoğan'ın ayakkabısını yalamalıyız'' diyen AKP'li vekili üç gün uyutmayacak tweet
﻿Turhan Çömez'den ''Erdoğan'ın ayakkabısını yalamalıyız'' diyen AKP'li vekili üç gün uyutmayacak tweet
﻿Çiftçilere 'obrukları doldurmayın' uyarısı
﻿Çiftçilere 'obrukları doldurmayın' uyarısı
﻿Çiftçilere 'obrukları doldurmayın' uyarısı
﻿İran'dan AB ve İngiltere'nin yaptırımlarına 'misilleme'
﻿İran'dan AB ve İngiltere'nin yaptırımlarına 'misilleme'
﻿İran'dan AB ve İngiltere'nin yaptırımlarına 'misilleme'
﻿NATO ülkelerinin dışişleri bakanları 31 Mayıs'ta Norveç'te toplanacak
﻿NATO ülkelerinin dışişleri bakanları 31 Mayıs'ta Norveç'te toplanacak
﻿NATO ülkelerinin dışişleri bakanları 31 Mayıs'ta Norveç'te toplanacak
﻿Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 5 santimetre
﻿Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 5 santimetre
﻿Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 5 santimetre
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.