Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra baba olduğunu duyurdu

Selin Ciğerci ile olaylı bir şekilde boşanan Gökhan Çıra, baba olduğunu açıkladı. Instagram'dan kızıyla fotoğrafını paylaşan eski futbolcu, duygularını dile getirdi.

Çıra, "Küçük dünyama hoş geldin prensesim. Ellerim ayaklarım titriyor. Seni çok seven bir baban var. Ben sana çok aşık oldum kızım. Hayatım, hayatına feda olsun. Hayırlı bir evlat olursun inşallah. Sağlıklı, huzurlu, mutlu büyüyelim canım kızım, hoş geldin. Dünyamı aydınlattığın için sana ayrıca teşekkür ederim kızım" dedi.

Geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle yüzüklü ellerini paylaşarak evleneceğini duyuran Çıra, "Evet dedi" notunu yazmıştı. Eski futbolcunun eşinin kim olduğu ise bilinmiyor.

