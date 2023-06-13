Selin getirdiği çamur araçları yuttu

Denizli-Afyonkarahisar karayolunda selin getirdiği çamur yoldan geçen araçları yuttu. İlk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği bölgede, arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Selin getirdiği çamur araçları yuttu

Meteorolojinin dün uyarısını yaptığı şiddetli yağış, Denizli-Afyonkarahisar karayolunun Sarıkavak mevkiinde sel baskınına neden oldu.

Selin getirdiği çamur, yoldan geçmekte olan araçları yuttu.

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Sel ve toprak kayması nedeniyle Denizli'nin Çardak ilçesi ile Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesi arasındaki ulaşımı sağlayan yol tamamen trafiğe kapandı.

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Her iki yöne de kilometrelerde araç kuyruğunun oluştuğu bölgede, ekipler tarafından arama kurtarma çalışması başlatıldı.

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İlk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği olayda, çamura gömülü halde bulunan araçların kurtarılması için zamana karşı mücadele veriliyor.

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