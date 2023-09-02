Selin ne demek? Selin isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Selin de son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Selin ne demek? Selin isminin anlamı nedir?

Selin ne demek? Selin isminin anlamı nedir?

Selin adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Selin isminin anlamını araştırıyor. Peki, Selin ne demek? Selin isminin anlamı nedir?

SELİN NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Selin ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Bol bereketli akan su.

- Övün.

- Orta Asya’da yetişen, bodur, sürekli yeşil kalan bir bitki.

SELİN İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Selin ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Selin adını koymak caizdir.

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