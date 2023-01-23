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Selin Şekerci makyajsız görüntülendi! Sitem etti

Selçuk Yöntem ve Kubilay Aka ile başrolünü paylaştığı Sevda Mecburi İstikamet filminin Bakü’deki gösteriminin ardından İstanbul’a dönen Selin Şekerci, makyajsız yakalandı. Makyajsız görüntülenen Şekerci gazetecilere sitem etti.

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 09:08
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Selin Şekerci makyajsız yakalanınca sitem etti

Selin Şekerci makyajsız görüntülendi! Sitem etti
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Selin Şekerci, Sevda Mecburi İstikamet filminin Bakü’deki gösteriminin ardından İstanbul’a döndü. İkinci bebeklerini kucağına alan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in hastaneden çıkışını bekleyen gazetecilerin önünden geçen Selin Şekerci, kameraları fark edince kaçmaya çalıştı.

 

Sevgilisi Okan Yalın’ın eşlik ettiği Selin Şekerci, “Talihsizliğim sizin önünüzden geçtim. İnşallah o haberi kaçırırsınız” diyerek, tatlı bir sitemde bulundu.

Gazetecilere kimi beklediklerini soran Şekerci, “Fahriye hanım doğum yaptı onu bekliyoruz. Darısı başınıza” yanıtını alınca “Amin inşallah. Ben uyanınca. Daha kahvemi içmedim, uyanamadım” diyerek karşılık verdi.

Makyajsız olan Şekerci, “Beni bu halde çektiniz ya alacağınız olsun” sözleriyle gazetecilere takıldı.

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