Selin vurduğu Brezilya’da can kaybı 66’ya yükseldi

Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletini vuran sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı yükseliyor. Şiddetli yağışların neden olduğu selde ölenlerin sayısı 66’ya yükselirken yerel yetkililer, 101 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

80 bin kişinin evlerinden ayrılmak zorunda kaldığı, Uruguay ve Arjantin sınırındaki eyalette, yaklaşık 500 kasaba yağışlardan etkilenirken, birçok bölgede yollar ve köprülerde hasar meydana geldi.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva’nın bugün tekrar selden etkilenen bölgeleri ziyaret edeceği öğrenildi.