Selin vurduğu Şanlıurfa'yı yılanlar bastı 

Kahramanmaraş'taki 7.7 ve 7.6'lık iki depremin yıkıma yol açtığı Şanlıurfa'yı bu kez sel suları vurdu. Dün akşam başlayan ve bugün de devam eden yağışın sele dönüşmesiyle şehirde 9 kişi hayatını kaybetti. Bölgeden gelen görüntüler ise felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

TIR'ların devrildiği, araçların sele kapıldığı şehrin Karaköprü ilçesinde selin ardından sokaklarda yılanlar görüldü. Bir vatandaş o anları saniye saniye kayda aldı. Yılanların kış uykusundan uyanıp ilçe merkezinde görülmesi büyük paniğe neden oldu.