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Selin vurduğu Şanlıurfa'yı yılanlar bastı 

Şanlıurfa'da şiddetli yağış sonucu kış uykusundan uyanan yılanlar şehri bastı. Şehrin bir çok ilçesinde yılanlar görülmesi büyük paniğe neden oldu.

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 17:33
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Selin vurduğu Şanlıurfa'yı yılanlar bastı 

Selin vurduğu Şanlıurfa'yı yılanlar bastı 
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Kahramanmaraş'taki 7.7 ve 7.6'lık iki depremin yıkıma yol açtığı Şanlıurfa'yı bu kez sel suları vurdu. Dün akşam başlayan ve bugün de devam eden yağışın sele dönüşmesiyle şehirde 9 kişi hayatını kaybetti. Bölgeden gelen görüntüler ise felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

TIR'ların devrildiği, araçların sele kapıldığı şehrin Karaköprü ilçesinde selin ardından sokaklarda yılanlar görüldü. Bir vatandaş o anları saniye saniye kayda aldı. Yılanların kış uykusundan uyanıp ilçe merkezinde görülmesi büyük paniğe neden oldu.

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