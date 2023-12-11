Selman adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Selman isminin anlamını araştırıyor. Peki, Selman ne demek? Selman isminin anlamı nedir?
SELMAN NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Selman ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:
- Barış içinde bulunma, huzur, erinç.
- Aşk, sevme duygusu.
SELMAN İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?
Selman ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Selman adını koymak caizdir.