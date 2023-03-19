Selzedelere eşya yardımı için Erdoğan’ın talimatı bekleniyor. Süleyman Soylu açıkladı

İHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şanlıurfa’da selden etkilenen vatandaşları ziyaret etti. Selin bastığı sokakları gezip evlerin son durumunu kontrol eden Bakan Soylu, vatandaşlarla da yakından ilgilendi.

Dün gece yaşanan sağanak yağışta alınan önlemler sonucu herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını söyleyen Soylu, “Burada, belediyelerimiz, ilgili kamu birimlerimiz, jandarmamız, askerimiz, polisimiz burada el birliğiyle, iş makinelerimiz, Allah razı olsun herkes büyük bir mücadele ortaya koyuyor. Vatandaşımızı yalnız bırakmadık. Ödemelerin ilkini evlere yaptık. Daha sonra eşyaları da Cumhurbaşkanımızın talimatı çerçevesinde gerçekleştireceğiz” diye konuştu.



Gazetecinin, “Deprem bölgesinde çadır kent ve konteyner kent vardı, burası için düşünülüyor mu” sorusuna ise Bakan Soylu, “Değerlendiriyoruz” cevabını verdi.