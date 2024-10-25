Şemdinli’de gerçeği aratmayan tatbikat

Düzenleme: Kaynak: İHA
Şemdinli’de gerçeği aratmayan tatbikat

Hakkari'nin Şemdinli Devlet Hastanesinde gerçeği aratmayan deprem, yangın ve tahliye tatbikatı yapıldı.

Şemdinli Devlet Hastanesinde, muhtemel bir afet durumunda etkili müdahale ve hastane tahliye işlemlerini test etmek amacıyla hastane afet planları kapsamında bir tatbikat düzenlendi. AFAD, emniyet ve itfaiye gibi paydaş kurumların da katıldığı tatbikat esnasında, hastanenin zarar görmemiş alanlarındaki çalışanlar ve hastalar, güvenlik personeli eşliğinde tahliye edildi. Hastanenin zarar görmüş alanlarında ise AFAD ekipleri gerekli önlemleri alarak güvenlik koridoru oluşturdu. Bu süreçten sonra, senaryo gereği etkilenmiş olan dört yaralının tahliyesi, Hastane Kurtarma Timi tarafından gerçekleştirildi.

Senaryoya göre, hastanede çıkan yangına ilk etapta hastane ekipleri müdahale etti ve ardından itfaiye ekipleri yangını tamamen söndürdü. Emniyet ekipleri ise tatbikat boyunca hastanede güvenlik önlemleri aldı.

Kocaseyit Havalimanında gerçeği aratmayan yangın tatbikatıKocaseyit Havalimanında gerçeği aratmayan yangın tatbikatı

Şemdinli’de gerçeği aratmayan tatbikat

Şemdinli’de gerçeği aratmayan tatbikat

Şemdinli’de gerçeği aratmayan tatbikat

Şemdinli’de gerçeği aratmayan tatbikat

Şemdinli’de gerçeği aratmayan tatbikat

Şemdinli’de gerçeği aratmayan tatbikat

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