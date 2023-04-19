Semeru Yanardağı kül püskürtmeye başladı

Endonezya yerel basınına açıklamalarda bulunan Semeru Yanardağı Gözetleme İstasyonu yetkilisi Sigit Rian Alfian, bugün 16 patlamanın yaşandığı yanardağın, başta kuzeydoğu yönüne olmak üzere, çevreye yoğun miktarda sıcak kül püskürtmeye başladığını söyledi.

Alfian, "Birinci patlama sabah saat 07.10'da ve ikinci patlama saat 08.40'ta meydana geldi. Patlamaların her biri yaklaşık 81 ile 110 saniye arasında sürdü." ifadelerini kullandı.

Semeru'daki hareketlilik nedeniyle bölge halkını dikkatli olmaları konusunda uyaran yetkililer, yanardağın etkilediği bölgenin, hareketliliğin yoğun olduğu kuzeydoğuda 13 kilometre, diğer bölgelerde ise 5 kilometre olduğunu belirtti.

Öte yandan söz konusu yanardağda Aralık 2021'de meydana gelen patlamalarda 34 kişi hayatını kaybetmişti.

"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.