Semih Kılıçsoy ve Arda Güler'den olay yaratan görüntü

Türkiye'nin Çarşamba günü oynayacağı Çekya maçının hazırlıkları sürerken, teknik direktör Montella ile Arda Güler'in görüntüleri Türkiye'yi sallamıştı.

Arda Güler, kendini antrenmana hazırlarken Montella Arda'nın elindeki yeleği hızlıca çekti, yeleği Yusuf Yazıcı'ya verdi.

Bu durum sonrası Arda, teknik ekip ile görüştükten sonra antrenmana tek başına devam etti.

Taraftarlar, Montella'nın Arda Güler'e karşı gösterdiği tutuma tepki gösterdi ve sosyal medyada gündem oldu.

TFF, yaşanan olay ile ilgili, "A Milli Takımımızın bu akşam gerçekleştirilen antrenmanı sırasında, televizyon kameralarına yansıyan görüntüler üzerine yorum yapılarak oluşturulmuş bir video, sosyal medya mecraları üzerinden dolaşıma sokulmuştur. Antrenman öncesinde milli futbolcumuz Arda Güler'in kasığındaki ağrı nedeniyle, Çekya maçına kendisini en sağlıklı şekilde hazırlayabilmek adına, bireysel çalışma yapması konusunda teknik heyetimiz ve oyuncu arasında fikir birliğine varılmıştır. İlgili videoda görülen çalışma, Arda Güler için belirlenen kapsamda olmayıp, milli futbolcumuz daha sonra koruyucu amaçlı lineer çalışmasına yönlendirilmiştir. Kalbi Türk Milli Takımı için atan sağduyulu vatandaşlarımızın bu tür içeriklere itibar etmemesi gerektiğini önemle hatırlatırız" açıklamasını yaptı.

SEMİH KILIÇSOY ARDA GÜLER'İ TESELLİ ETTİ

Beşiktaş'ın yıldızı Semih Kılıçsoy'un, Real Madrid'de forma giyen bir diğer yıldız Arda Güler'i teselli ettiği anlar ortaya çıktı.

Semih, Arda'nın yanına giderek kolunu Arda'nın omzuna koydu ve teselli etti.

Bu video, sosyal medyada viral oldu.