Semih Kılıçsoy'a sürpriz talip

Kaynak: Haber Merkezi
Semih Kılıçsoy'a sürpriz talip

Beşiktaş'ta forma giyen genç yıldız Semih Kılıçsoy'a Arabistan gözünü dikti.

Beşiktaş'ın parlayan yıldızı Semih Kılıçsoy ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Sky Italia'da geçen habere göre; Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu, Suudi Pro Ligi'nde forvet transferleri için Semih Kılıçsoy'u listesine ekledi.

BEŞİKTAŞ SATMAYI DÜŞÜNMÜYOR
Suudi Arabistan takımlarının kısa süre içinde genç forvet için harekete geçebileceği ifade edildi.

Ancak Beşiktaş, yüksek bir bonservis bedeli olmadığı sürece Semih Kılıçsoy'u satmayı düşünmüyor.

PERFORMANSI
Semih'in siyah-beyazlı takım ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

18 yaşındaki golcü, Beşiktaş formasıyla çıktığı 39 maçta 12 gol ve 3 asist kaydetti.

İlgili Haberler
Filenin Sultanları'nın Olimpiyat açılışına neden katılmadığı belli oldu
Bugün kimin maçı var? 27 Temmuz 2024. Bugünkü maçlar
Eski Fenerbahçeli Zico 18 milyonunu kaptırdı
Son Haberler
İYİ Partili Tolga Akalın'dan bomba Meral Akşener iddiası Gündem
İYİ Partili Tolga Akalın'dan bomba Meral Akşener iddiası
Yok artık dedirten olay. Apartman sahipleri sabah uyandığında şoke oldu Gündem
Yok artık dedirten olay. Apartman sahipleri sabah uyandığında şoke oldu
Galatasaray'da Icardi depremi Spor
Galatasaray'da Icardi depremi
Sahibinden evlenmek isteyenlere ilan. Nerede olduğunu merak edenler tıklasın Gündem
Sahibinden evlenmek isteyenlere ilan. Nerede olduğunu merak edenler tıklasın
Venezuela’dan eski beş devlet başkanına engel Dünya
Venezuela’dan eski beş devlet başkanına engel
Trump açık açık tehdit: Eğer başkan seçmezsiniz… Dünya
Trump açık açık tehdit: Eğer başkan seçmezsiniz…
Tuğba Şenoğlu'ndan flaş karar. Bıraktı Spor
Tuğba Şenoğlu'ndan flaş karar. Bıraktı