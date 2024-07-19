Semih Kılıçsoy'dan flaş EURO 2024 itirafı. Montella sadece 2 dakika oynatmıştı

Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy geçen sezon yakaladığı çıkışın ardından A Milli Takım'ın, EURO 2024 kadrosuna davet edilmişti.

Patlama yapması beklenen isimlerden olan 18 yaşındaki futbolcu istediği şansı bulamadı. Teknik direktör Vincenzo Montella onu sadece Hollanda maçının bitmesine 2 dakika kala oyuna sürdü.

Slovenya kampında açıklamalarda bulunan Semih Kılıçsoy, Avrupa Şampiyonası ile ilgili de görüşlerini açıkladı.

Semih, "EURO 2024 süreci benim için çok iyi geçti. Bu yaşımda orada bulunduğum için çok mutluyum. Çok heyecanlı bir yerdi, çok iyi bir tecrübe oldu bana. Orada bulunmak önemli, kısa bir süre oynadım ve bir pozisyona girdim. Pozisyon içimde kaldı biraz..." dedi.

Pozisyon tercihi konusunda ise forvet mevkiini sevdiğini dile getiren Semih Kılıçsoy, ancak kanatlarda da oynamaktan hoşlandığını söyledi.

Arda Güler ile iyi bir arkadaşlığı olduğunu da sözlerine ekleyen Semih, "Türkiye'den sonra Premier Lig'de oynamak istiyorum. Tarz olarak Agüero'ya benziyorum biraz, ben de onun kadar başarılı bir oyuncu olurum inşallah. Arda Güler ile çok iyi bir arkadaşlığımız var. Tabii ki konuştuk bu konuları, 'Orada ortamlar nasıl, futbolcular nasıl?' diye. Kendisi zaten hazır gitti oraya ve hemen de alıştı. Oraları merak ettiğimiz için sorduk" yorumunu yaptı.