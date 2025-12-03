İtalya Kupası son 16 turu eşleşmesinde Napoli ile Cagliari kozlarını paylaştı.

Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanan karşılaşmada milli oyuncumuz Semih Kılıçsoy da Cagliarli formasıyla ilk 11'de şans buldu.

Lorenzo Lucca'nın 28. dakikada kaydettiği golle ilk yarıyı Napoli 1-0 önde tamamlamadı.

Cagliari 68'de Sebastiano Esposito ile skora eşitliği getirdi. Normal süresi 1-1 tamamlanan mücadelede Semih Kılıçsoy 56 dakikada sahada kaldı.

Uzatmalardan da gol sesi çıkmadı ve Napoli penaltı atışları sonucunda Cagliari'yi 9-8 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu.