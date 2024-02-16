'Semih Kılıçsoy'un bonservisi 50 milyon Euro'

Hasan Can Aksu, Harun Muslu ve Kartal Yiğit'in futbol gündemini değerlendirdiği Yeni Açık YouTube kanalında çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

Gazeteci Kartal Yiğit, Beşiktaş yönetiminin Semih Kılıçsoy için en az 50 milyon Euro talep ettiğini söyledi.

“Semih Kılıçsoy, inanılmaz güçlü bir oyuncu" diyen Kartal Yiğit şu ifadeleri kullandı:

Fatih Tekke-Nihat Kahveci-Agüero karışımı bir oyuncu.

İnşallah Türk futboluna büyük bir katkısı olacaktır.

EURO 2024’e muhtemelen gidecektir.

Orada eğer parlarsa Beşiktaş, Semih’i elinde tutamaz.

Beşiktaş yönetimi, Semih Kılıçsoy’u 50 milyon Euro’dan aşağı bırakmak istemiyor.

Semih, Avrupa’nın büyük kulüplerinin radarına girmiş durumda.