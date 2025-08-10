Semih Saygıner Kore'de yarı finalde!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Semih Saygıner Kore'de yarı finalde!

Semih Saygıner, Kore Profesyonel Bilardo Ligi NHCard PBA Charity Championship etabı çeyrek finalinde Koreli rakibi NS Kim’i setlerde 3-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Türk bilardo tarihinin usta isimleri arasında yer alan Semih Saygıner son olarak PBA NHCard Charity etabına katıldı.

Çeyrek finale kalma başarısı gösteren Usta bilardocu, Koreli rakibi NS Kim’i setlerde 3-1 mağlup ederek yarı finale çıktı.

Aynı zamanda çekilen her 5 sayı ve üstü seriler için sponsor tarafından ihtiyaç sahibi insanlar ile ilgili çalışan bir vakfa gıda bağışında bulunulan turnuvada, 2025 yılı PBA Dünya Şampiyonu Saygıner’in yarı finaldeki rakibi bugün oynanacak diğer çeyrek final maçları sonrası belli olacak. Yarı final maçları ise 11 Ağustos Pazartesi günü oynanacak.

Son Haberler
Arda Turan uzatma anlarında yıkıldı
Arda Turan uzatma anlarında yıkıldı
Tokat'ta on binler iradesine sahip çıkıyor!
Tokat'ta on binler iradesine sahip çıkıyor!
Balıkesir depremi sonrası Naci Görür'den korkutan uyarı: Evlerden uzak durun!
Balıkesir depremi sonrası Naci Görür'den korkutan uyarı: Evlerden uzak durun!
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçaklara deprem uyarısı
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçaklara deprem uyarısı
PSG Hakimi'nin Ballon d'Or sözlerini sansürlemek istedi
PSG Hakimi'nin Ballon d'Or sözlerini sansürlemek istedi