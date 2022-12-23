24 Aralık 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Semih Saygıner şampiyon oldu

Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası Final Etabı mücadelesinde Berkay Karakut'u 40-39 yenen Semih Saygıner, şampiyon oldu.

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 23:01
Takip Et

Semih Saygıner Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda şampiyon oldu

Semih Saygıner şampiyon oldu
+
Aa
-

Türkiye Bilardo Federasyonunun Gölbaşı'ndaki Tesislerinde düzenlenen toplamda 64 sporcunun katıldığı Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası final maçıyla sona erdi.

Tolgahan Kiraz, Semih Saygıner karşısında 19 isteka 40-32'lik skorla şampiyonaya veda ederken, milli takıma girmeye hak kazandı.

Berkay Karakurt ise Lütfi Çenet'i 23 isteka 40-30 yenerek finale adını yazdırmayı başardı.

Semih Saygıner-Berkay Karakurt arasında oynanan Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası Final Etabı final karşılaşması, büyük bir çekişmeye sahne oldu.

Finale önde başlayan Semih Saygıner, molaya 17 isteka 23-10 üstün girdi. Moladan sonra maçın seyrini değiştiren Berkay Karakurt, eşitliği sağladığı maçta 27 isteka 40-39 yenildi. Böylece şampiyonluğu Semih Saygıner kazandı.

Maçtan sonra dereceye girenlere kupaları düzenlenen törenle takdim edildi.

Kupa töreninde konuşan Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, heyecan dolu bir final maçı olduğunu söyleyerek, 2023 yılı milli takımını şöyle açıkladı:

"Gerçekleştirdiğimiz 4 etap sonucunda genel klasman birincisi aynı zamanda Türkiye şampiyonu Semih Saygıner, ikinci sırada dünya şampiyonlarımızdan Tayfun Taşdemir, üçüncü sırada Berkay Karakurt ve dördüncü sırada Tolgahan Kiraz."

Türkiye Şampiyonu Semih Saygıner'e 100 bin lira para ödülü takdim edilirken, ikinciye 60 bin, üçüncülere de 30'ar bin lira para ödülü verildi.

Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası Final Etabı sıralaması:

1. Semih Saygıner

2. Berkay Karakurt

3. Lütfi Çenet

3. Tolgahan Kiraz


Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası Genel Klasman Sıralaması:

1. Semih Saygıner

2. Tayfun Taşdemir

3. Berkay Karakurt

4. Tolgahan Kiraz

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Emekli maaşlarına yüzde kaç zam geliyor? Şimdi gözler emekli maaşlarında
1
﻿Emekli maaşlarına yüzde kaç zam geliyor? Şimdi gözler emekli maaşlarında
﻿Emekli maaşlarına yüzde kaç zam geliyor? Şimdi gözler emekli maaşlarında
﻿Nusret'in başı FIFA ile dertte. Soruşturma açılacak
2
﻿Nusret'in başı FIFA ile dertte. Soruşturma açılacak
﻿Nusret'in başı FIFA ile dertte. Soruşturma açılacak
﻿Benzine zam
3
﻿Benzine zam
﻿Benzine zam
﻿Meteoroloji gün vererek uyardı: 22 kent beyaz örtüye teslim olacak
4
﻿Meteoroloji gün vererek uyardı: 22 kent beyaz örtüye teslim olacak
﻿Meteoroloji gün vererek uyardı: 22 kent beyaz örtüye teslim olacak
﻿tv100 yayınında ‘asgari ücret’ tartışması. Yüzde 70'lik kesimin ‘fazla’ maaş aldığını iddia edince stüdyo karıştı
5
﻿tv100 yayınında ‘asgari ücret’ tartışması. Yüzde 70'lik kesimin ‘fazla’ maaş aldığını iddia edince stüdyo karıştı
﻿tv100 yayınında ‘asgari ücret’ tartışması. Yüzde 70'lik kesimin ‘fazla’ maaş aldığını iddia edince stüdyo karıştı
﻿Bankalar müşterilerini arayıp ahlak dışı istekte bulunuyor
6
﻿Bankalar müşterilerini arayıp ahlak dışı istekte bulunuyor
﻿Bankalar müşterilerini arayıp ahlak dışı istekte bulunuyor
﻿İstanbul'da ambulansa yol vermeyen trafik magandasına ceza yağdı
7
﻿İstanbul'da ambulansa yol vermeyen trafik magandasına ceza yağdı
﻿İstanbul'da ambulansa yol vermeyen trafik magandasına ceza yağdı
﻿Muğla'da çöp ev
﻿Muğla'da çöp ev
﻿Muğla'da çöp ev
﻿KKTC, pazar günü yerel seçimler için sandık başına gidecek
﻿KKTC, pazar günü yerel seçimler için sandık başına gidecek
﻿KKTC, pazar günü yerel seçimler için sandık başına gidecek
﻿Hakkari'de 1 kilo 183 gram eroin yutan 2 şüpheli tutuklandı
﻿Hakkari'de 1 kilo 183 gram eroin yutan 2 şüpheli tutuklandı
﻿Hakkari'de 1 kilo 183 gram eroin yutan 2 şüpheli tutuklandı
﻿ABD'de kar fırtınası nedeniyle kıyı bölgeleri sular altında kaldı
﻿ABD'de kar fırtınası nedeniyle kıyı bölgeleri sular altında kaldı
﻿ABD'de kar fırtınası nedeniyle kıyı bölgeleri sular altında kaldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.