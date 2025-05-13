Semih’in transferine yeşil ışık: Ada yolu göründü

Gelecek sezon güçlü bir kadro kurmak için yüksek bonservis geliri getirecek oyuncuların transferine yeşil ışık yakmayı düşünen Beşiktaş’ta Semih Kılıçsoy ile yollar ayrılabilir.

Serdal Adalı başkanlığındaki Siyah-beyazlılar, 19 yaşındaki forvet için en az 15 milyon Euro'luk teklif gelmesi halinde satışa onay vermeye hazırlanıyor.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; geçtiğimiz kış transfer döneminde Newcastle United ve Aston Villa ile Beşiktaş arasında Kılıçsoy için temaslar gerçekleşti. Ancak o dönemde görüşmeler sonuçsuz kalmıştı. Semih’i uzun süredir izleyen Newcastle gelecek sezon öncesi genç oyuncu için siyah beyazlı camianın kapısını bir kez daha çalacak.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 43 maçın 19'unda ilk 11'de görev alan Semih Kılıçsoy, 4 gol 3 asistlik performans sergiledi.