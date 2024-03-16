Turgut Özal'ın eşi Semra Özal'ın son hali ortaya çıktı! Eski First Lady'i görenler hüzünlendi

Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın eşi olan Semra Özal, yıllar sonra görüntülendi. 90 yaşındaki Özal'ın son hali, görenleri epey şaşırttı.

Sosyal medyada günün çok konuşulanları arasına giren fotoğrafta sosyal medya kullanıcıları çeşitli yorumlarda bulundu.

SEMRA ÖZAL KİMDİR?

Turgut Özal ile Semra Özal 1954 yılında evlendi. Bu evlilikten Ahmet Özal, Zeynep Özal ve Efe Özal adlı çocukları oldu. ANAP iktidarı sırasında politikacı eşleri arasında Papatyalar adıyla anılan Türk Kadınını Güçlendirme ve Tanıtma Vakfı ile 1991-1992 arasında Anavatan Partisi İstanbul İl teşkilatı başkanlığı yaptı.

Semra Özal eşinin 1993 yılındaki vefatından sonra İstanbul'da ikamet etmektedir.

İŞTE SON GÖRÜNTÜSÜ: