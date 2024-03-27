Rüşvet alan bakan yargılanırmış Başbakan da şahitlik yaparmış. Bir zamanlar Türkiye'de demokrasi varmış

Züleyha Öncü
Rüşvet alan bakan yargılanırmış Başbakan da şahitlik yaparmış. Bir zamanlar Türkiye'de demokrasi varmış
Devlet Bakanı İsmail Özdalar'ın rüşvet aldığı iddialarıyla ilgili Yüce Divan’da yargılanmasında dönemin Başbakanı Turgut Özal'ın şahitlik etmesi yeniden gündeme geldi. Bu olayın gündem olması sonrasında, “Bir zamanlar Türkiye'de demokrasi varmış” yorumu yapıldı.

Türkiye, bir bakanın rüşvet alması ve bunun kamuoyuna yansımasıyla sarsılmıştı.

Olay, Devlet Bakanı İsmail Özdalar'ın rüşvet aldığı iddialarının Adnan Kahveci tarafından gündeme getirilmesiyle patlak verdi.

Bu durum, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda büyük yankı uyandırdı.

1985 yılında yaşanan bu olaylar zinciri, dönemin Başbakanı Turgut Özal'ın Yüce Divan'da tanıklık yapmasıyla tarihi bir ana sahne oldu.

Başbakan Özal'ın ifadesi, Türkiye'de bir başbakanın Yüce Divan'da tanıklık yapmasının ilk örneği oldu.

Bakan Özdalar, yargılama sürecinin sonunda suçlu bulunarak mahkumiyetle karşı karşıya kaldı.

Bu olaylar, Türkiye'nin siyasi tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak kayıtlara geçti.

Bu olayın yeniden gündeme gelmesi sonrasında şu yorumlar yapıldı:

“Bir zamanlar Türkiye'de demokrasi varmış. Rüşvet alan bakan yargılanırmış. Başbakan da şahitlik yaparmış”

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