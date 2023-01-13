Şen Makas Mersin’de

Tiyatrokare'nin "Şen Makas" oyunu, sahnelendiği ilk günden bu yana gişe rekorları kırıyor. Amerikan Tiyatro Tarihi'nin en uzun süreli oynanan oyunu olarak Guinness Rekorlar kitabına girmeyi başaran 'Şen Makas", Boston'da 1979 yılından bu yana aralıksız seyirciyle buluşuyor.

'Charlie Chaplin Komedi Ödülü' sahibi olan oyunda, seyirciler de oyuna dahil oluyor ve bir kuaför salonundaki katili, oyunculara sorular yönelterek belirliyor. Oyunun finali her defasında seyircinin isteğine göre değişiyor. Seyirci bazen oynuyor, bazen sorgu yaparak, bazen oy vererek katılıyor ama hep katıla katıla gülüyor.

ABD'nin yanı sıra dünyanın tüm ülkelerinde seyirciyle buluşan "Şen Makas", 1997 yılında yine Tiyatrokare tarafından büyük başarıyla sahnelenmiş ve gişe rekorları kırmıştı. Nedim Saban'ın yönettiği oyunun güncellenen halinde hayatımızda önemli bir yer kaplayan sosyal medya gerçekliği daha fazla öne çıkarılıyor.

Bu interaktif komedide Melek Baykal, şen bir dul kadını oynuyor. Seyirci Melek Baykal'ın yanı sıra, Fatıh Gülnar, Müge Kement, Cem Güler'i sorgulayarak suçluyu bulmaya çalışıyor. Ünlü sunucu JessMolho'dan da yardım alarak çözülen cinayetin komiseri ise Özgür Yetkinoğlu.

Paul Portner'in yazdığı, Nedim Saban'ın yönettiği komedinin yardımcı yönetmeni Ebru Saçar Aktaş. Dekor Anıl Ateş Işık, Kostüm Günnur Çaras, Işık Mustafa Bal, Müzik Çağatay Kerhibar ve Bülent Güven' e ait.

Cep telefonlarının açık kaldığı 'Şen Makas' oyununun finalinde internet üzerinden oylama yapılacak ve seyircinin verdiği karara göre oyunun finali oynanıyor.