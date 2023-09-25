Sen misin Beşiktaş'ı beğenmeyen! Nathan Redmond'a İngiltere'de soğuk duş

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Beşiktaş'ta geçen sezon forma giyen Nathan Redmond, 25 maçta 5 gol atarken, 5 de asist yapmıştı.

Sezon sonunda Beşiktaş, Redmond'da sözleşme yenileme teklifi yaptı.

İngiltere'ye dönen Redmond ise transfer döneminin son gününe kadar siyah beyazlıları oyaladı. Son günde ise Burnley'e imza attı.

29 yaşındaki futbolcu Burnley'de istediğini bulamadı.

Premier Lig'de sadece bir maça ilk 11'de başlayan Redmond, toplamda 53 dakika sahada kalabildi.

Redmond, ligdeki son 2 maçta ise şoke oldu. Sakatlığı ve cezası bulunmayan Redmond, son 2 maçta kadro dışı bırakıldı.