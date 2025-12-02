Ligue 1'de Nice kötü günler geçiriyor. 17 puanla 10. sırada bulunan takım pazar gecesi Lorient'e 3-1 yenildikten sonra taraftar grupları sosyal medya üzerinden tesislerde buluşmak üzere anlaştı. Teknik heyet ve futbolcuları tesise döndüğünde yaklaşık 400 Nice taraftarı bekliyordu. Protesto gösterisi bir anda saldırıya dönüştü. Futbolcular Terem Moffi ve Jeremie Boga, kasık bölgesi de dahil olmak üzere çeşitli bölgelerinden yaralandı ve ırkçı hakaretlere maruz kaldı. Nijeryalı forvet ve Fildişi Sahilli kanat oyuncusu, kendilerine saldıranlarla ilgili suç duyurusunda bulundu.

Futbolculara saldıran grupta bulunan bir holigan yaşananları şöyle anlattı: "Bir arkadaşımızla birlikte olay yerine vardık. Otobüs saat 23:15 civarında geldi. Taraftarlar meşale yakmaya başladı. Düşmanca tezahüratlar yapılmaya başlandı. Taraftarlar tesisin önüne doğru ilerledi. Her iki tarafta da polis memurları ve Nice güvenlik görevlileri vardı. Otobüsten önce teknik direktör Florian Maurice indi ve yuhalamalarla karşılandı. Yuhalandı. Gördüğümü söylemek istiyorum. Sonra saldırı oldu. Açıkçası en çok zarar görenler teknik direktör Maurice, Moffi ve Boga'ydı. Bard, Diop ve Haise ise büyük destek gördü. Haise için tezahüratlar vardı. Taraftarlar onu destekleme konusunda hemfikirdi çünkü bunun onun hatası olmadığını biliyorduk."

Yaşananların ardından Nice bir açıklama yayınladı. Açıklamada şöyle denildi: "Pazar günü Lorient'ten dönüşlerinde ekibimizi, Eğitim ve Gelişim Merkezi önünde kalabalık bir kalabalık tarafından karşılandı. Kulüp, kötü performansların ardından yaşanan hayal kırıklığını anlıyor. Ancak bu yaşananla kabul edilemez. Birçok kulüp üyesi hedef alındı. OGC Nice, onlara tam destek veriyor ve bu eylemleri en güçlü şekilde kınıyor."

FRANCK HAİSE İSTİFA ETTİ

Saldırıya uğrayan Nice Teknik Direktörü Franck Haise, kulübe istifasını verdi. Tazminatından vazgeçmeye hazır olduğunu belirten Haise, yaşananların ardından durumun ciddiyetini fark ettiğini söyledi. Başkan Fabrice Bocquet ve sportif direktör Jean-Claude Blanc yaşanan krizi çözmeye çalışıyor.

Fransız oyuncular sendikası, Terem Moffi ile Jeremie Boga'ya yönelik şiddetin ardından açıklama yaptı. Saldırıyı kınayan sendika açıklamasında "Bu fiziksel şiddet kabul edilemez ve hiçbir sportif hayal kırıklığı bunu haklı gösteremez" denildi. Saldırıya uğrayan futbolcularla iletişime geçildiğini ve yardım edildiği vurgulanan futbolcu sendikasının açıklaması şöyle sona erdi: "Yapılan şikayetlerin ardından sendikamız, bu saldırılardan sorumlu olanların kanun önünde hesap vermesini sağlamak için devam eden yasal süreçte taraf olma hakkını saklı tutar. Futboldaki tüm paydaşları azami dikkat göstermeye ve meydana gelen her türlü şiddeti açıkça kınamaya çağırıyoruz."