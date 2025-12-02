Nihat Kahveci, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanan ve 1-1 sona eren Fenerbahçe-Galatasaray, derbisini Kontraspor YouTube kanalında değerlendirdi. Tecrübeli futbol adamı, Domenico Tedesco'nun kendisine hayal kırıklığı yaşattığını dile getirdi.

İşite Kahveci'nin sözlerinden öne çıkanlar:

'FENERBAHÇE İÇİN ÇOK OLUMSUZ ŞEY VAR'

"Muhteşem maç önü koreografiler, kazanırsa lider olacak Fenerbahçe var. Galatasaray taraftarı bence son anda galibiyeti kaçırsalar da 'kötünün iyisi' diyerek mutlu olmalılar. İşin Fenerbahçe taraftarına gelince konuşulacak çok olumsuz şey var. Bir kaç tane sadece olumlu şey var."

'TEDESCO HAYAL KIRIKLIĞI'

"Puan farkı 4 olsaydı şu an bambaşka şeyler konuşulurdu. Fenerbahçe'nin bugün özellikle ilk yarıdaki korkan ve çekinen halinde oynamasını izlemeyi beklemezdim. Yediği golde Sane'nin attığı hatalar zinciri. Bu maçta üretmeyen sahada olmayan Nene'yi, Kerem'i, En-Nesyri'yi ikinci yarıya da başlatan Tedesco bende bugün performans olarak hayal kırıklığı."

'FENERBAHÇE TARAFTARININ EN-NESYRI'DEN ÇEKTİĞİ NEDİR?'

"Biraz daha tempolu bir maç olsaydı, Fenerbahçe futbolu maç öncesi hazırlıkların karşılığında olmadı. Duran bugün puan farkı açtırmayan golü attı. 'Derbi golcüsüyüm' dedi. Bu arada Duran'ın tek ayağı sağlam olsun. İsterse peş peşe 3 kırmızı kart görsün. Duran'ın En-Nesyri'nin önüne yazması lazım. Bu En-Nesyri'den Fenerbahçe taraftarının çektiği nedir? Gol, asist yapmadığında çekilmiyor. Bazen gol attığında bile çekilmiyor. Bende Fenerbahçe'de sinir bozan bir numara En-Nesyri'dir."