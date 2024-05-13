Sen nasıl bir ruh hastasısın. İnsanların yanından geçerken bağırarak korkuttu

Motosikletine bindi, gaza bastı. sıkışık trafikte caddeden geçmek isteyenlere bağırarak, korkuttu. Bu da yetmiyormuş gibi kask kamerasıyla çektiği görüntüleri sosyal medyada yayınladı.

İşte bu görüntüler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekiplerini harekete geçirdi. Trafikte bağırıp, çağırarak vatandaşları korkutan şahıs kısa sürede yakalandı gözaltına alındı.

Vatandaşa yaptığı bu hareketlerin bir de cezası vardı. Motosiklet sürücüsüne ‘kamunun huzurunu bozacak şekilde araç kullanmak” başta olmak üzere trafik suçlarından toplam 10 bin 662 lira para cezası kesildi. Motosiklet sürücüsünün ayrıca ehliyetine iki ay süre ile el konuldu. cezası uygulandığı belirtilen açıklamada sürücü belgesine 2 ay süreyle el konulduğunu belirtildi.

“Dayıyı istemeden korkuttum” başlıklı sosyal medya görüntülerinin takibe alındığını belirten İstanbul Emniyet Müdürlüğü, incelemeyle ilgili açıklama yaptı. İşte o açıklama şöyle:

"İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince, bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan "Dayıyı istemeden korkuttum" başlıklı görüntülere yönelik inceleme başlatılmıştır. 02.04.2024 tarihinde Kadıköy İlçesi Fahrettin Kerim Gökay Caddesi üzerinde motosiklet aracını yayaların üzerine sürdüğü ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen motosiklet sürücüsünün Cem Serdaroğlu isimli şahıs olduğu tespit edilmiş, görüntülerde yer alan şahıs yakalanmıştır"

6 MADDE ÜZERİNDE CEZA KESİLDİ

6 Madde üzerinden ceza kesildiğini açıklayan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ayrıca şunlar belirtildi:

Cem Serdaroğlu'na trafik ekipleri 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun;

- 47/1B (Kırmızı ışık kuralına uymamak) maddesinden 1506 TL,

- 47/1C (Trafik işaret levhalarına uymamak) maddesinden 690 TL,

- 66 (Motosikleti yaya yolunda kullanmak) maddesinden 1506 TL,

- 73/A (Kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde araç kullanmak) maddesinden 690 TL,

- 74/A (Kavşaklara yaklaşırken yayaya geçiş hakkı vermemek ) maddesinden 3135 TL,

- 74/B (Yaya geçitlerinde yayaya yol vermemek) maddesinden 3135 TL olmak üzere toplamda

10.662 ₺ idari para cezası uygulanmış, sürücü belgesi 2 ay süreyle geçici olarak geri alınmıştır.

Konu ile ilgili yakalanan şahıs hakkında TCK-179/2 (Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek) suçundan adli işlem başlatılmıştır"