Sen neymişsin Sumudica! İsrail Antalyaspor'u da vurdu

Abdullah Şaşkın- YENİÇAĞ
Trendyol Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde Gaziantep FK, Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda Antalyaspor'u konuk etti.
Maç öncesinde Antalyaspor forması giyen 2 İsrailli oyuncu Ramzi Safuri ve Sagiv Jehezkel'in maça çıkmama kararı aldıkları gerekçesiyle maçta forma giymediler.
Ev sahibi Gaziantep FK, Akdeniz ekibini yenip alt sıralardan kurtulmak istiyor.
Konuk ekip Antalyaspor ise bu maçtan galip ayrılıp üst sıraları zorlamak istiyor.
Ve mücadele de ilk düdükle başladı...
5. dakikada Jevtovic'in Maxim'e ortasında kaleci Leite topu çıktı aldı.
Maçtaki ilk şut 11. dakikada Denis Draguş'tan geldi. Sol çaprazdan kaleye çektiği plase şut yandan auta gitti.
İlk tehlike de ev sahibi ekipten geldi. 15. dakikada Jevtovic'in ara pasında penaltı noktasının gerisinde topla buluşan Maxim'in yaptığı vuruş kalecide kaldı.
Maçın temposu 10 dakikadır baya düştü.
30. dakikada ev sahibi ekip yine atağa kalktı.
Kullanılan serbest vuruşta Buksa'nın sol ayağıyla sağ köşeye doğru yaptığı vuruş auta çıktı.
34. dakikada Morais'in yaptığı orta kimseye isabet etmedi ve auta çıktı.
İlk yarı 45+3'teki tehlikeli pozisyonla sona erdi.
Mustafa Eskihellaç, topu ceza alanının sol kanadına gönderdi. Djilobodji'nin kafayla içeri çevirdiği topa N'Koulou vursa da top kalecide kaldı.
İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.
İkinci yarı Markovic'in şutu ile başladı.
51. dakikada ceza yayının sol tarafından sağ ayağıyla sol köşeye doğru yaptığı vuruş yandan auta gitti.
64. dakikada Buksa'nın yaptığı vuruş auta çıktı.
71. dakikada gol sesi stattan duyuldu.
Kullanılan köşe vuruşta Gradel'in ortasında N'Koulou kafayı vurdu ve topu ağlarla buluşturdu. Skoru da 1-0'a getirdi.
83. dakikada Gradel sağ kanattan yaptığı ortaya Arda kafayı vursa da top dışarı gitti.
Maçta başka gol pozisyonu olmayınca maç 1-0'lık Gaziantep FK'nın galibiyetiyle sonuçlandı.
Sumudica, Antep ekibiyle doludizgin devam ediyor.