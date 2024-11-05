Sena Şener Blind İstanbul’da sahne alacak

Sesi ve sahne performansı ile Türkiye’nin sevilen sanatçılarından biri olan Sena Şener, 29 Kasım’da Blind İstanbul’da sahne alacak. Sena Şener'in çarpıcı vokali ve duygusal şarkılarıyla izleyenlere unutulmaz bir konser vadeden gecenin biletleri Biletinial’da satışa çıktı.

9 yaşında gitar çalmaya, 10 yaşında şarkı söylemeye başlayan Sena Şener, 11 yaşına geldiğinde ilk İngilizce şarkısını yazdı. 2016'da yayımlamaya başladığı teklilerini 14 Eylül 2018'de yayımlanan ilk albümü “İnsan Gelir İnsan Geçer”de bir araya getiren Sena Şener, duygulu vokaliyle dinleyenlerin sevgisini kazandı.