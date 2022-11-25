Gülse Birsel'e 'Teşekkür Belgesi' verildi. ''Çalan çırpanlara örnek olsun'' yorumu yapıldı

Şimdilerde bir dijital kanalda yayınlanacak olan Yılbaşı Gecesi aldı filmi için gün sayan Gülse Birsel, bir yandan da farklı bir heyecanına takipçilerini dahil etti. Yoğun temposu karşısında kazandığı paranın vergisini eksiksiz ve zamanında yatırdığı için kayıtlı olduğu Beyoğlu Vergi Dairesi'nden bir teşekkür belgesi alan Gülse Birsel o anlarda çekilmiş fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı.

Gülse Birsel, o karelere "Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan düzenli vergi ödemelerim ve ülke ekonomisine katkılarımdan dolayı bana layık görülen Teşekkür Belgesi’ni Beyoğlu Vergi Dairesi Müdürü Sayın Tuncay Arıbaş’tan aldım. Ben teşekkür ederim" notunu düştü.

"ÖRNEK ALINMANIZ DİLEĞİYLE"

Senarist ve oyuncu Gülse Birsel'in aldığı teşekkür belgesi paylaşımına çok sayıda beğeni ve yorum da geldi. İşte onlardan birkaçı:

"Vergisini ödemeyen çalan çırpanlara örnek olsun."

"Cumhuriyet kadını örnek bir sanatçı sizi candan tebrik ederim başarılarınızın devamını dilerim"

"Aynı plaketi, ülkemizin ünlü müteahhitlerinin de almasını diliyorum"

"Sizden alırlar o diğerlerini de affederler!"

"Tebrik ederim Gülse Hanım, örnek alınmanız dileğiyle"

"Diyor ki ben vergi kaçırmıyorum, naylon faturacı değilim, sabahtan akşama kadar yazıyorum. Kazandığımın da vergisini veriyorum diyor"