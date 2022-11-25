25 Kasım 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Gülse Birsel'e 'Teşekkür Belgesi' verildi. "Çalan çırpanlara örnek olsun" yorumu yapıldı

Gülse Birsel'e 'Teşekkür Belgesi' verildi. "Çalan çırpanlara örnek olsun" yorumu yapıldı

Avrupa Yakası, Yalan Dünya ve Jet Sosyete dizileriyle beğeni kazanan senarist ve oyuncu Gülse Birsel, şimdilerde dijital bir kanal için yazdığı filmle gündemde. Gülse Birsel, hesabına yüklediği fotoğraflarla aldığı 'Teşekkür Belgesi'nin mutluluğunu takipçileriyle paylaştı.

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 22:11
Takip Et

Senarist ve oyuncu Gülse Birsel'e vergi dairesinden teşekkür belgesi verildi

Gülse Birsel'e 'Teşekkür Belgesi' verildi. ''Çalan çırpanlara örnek olsun'' yorumu yapıldı
+
Aa
-

Şimdilerde bir dijital kanalda yayınlanacak olan Yılbaşı Gecesi aldı filmi için gün sayan Gülse Birsel, bir yandan da farklı bir heyecanına takipçilerini dahil etti. Yoğun temposu karşısında kazandığı paranın vergisini eksiksiz ve zamanında yatırdığı için kayıtlı olduğu Beyoğlu Vergi Dairesi'nden bir teşekkür belgesi alan Gülse Birsel o anlarda çekilmiş fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı. 

Gülse Birsel, o karelere "Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan düzenli vergi ödemelerim ve ülke ekonomisine katkılarımdan dolayı bana layık görülen Teşekkür Belgesi’ni Beyoğlu Vergi Dairesi Müdürü Sayın Tuncay Arıbaş’tan aldım. Ben teşekkür ederim" notunu düştü.

"ÖRNEK ALINMANIZ DİLEĞİYLE"

Senarist ve oyuncu Gülse Birsel'in aldığı teşekkür belgesi paylaşımına çok sayıda beğeni ve yorum da geldi. İşte onlardan birkaçı:

"Vergisini ödemeyen çalan çırpanlara örnek olsun."

"Cumhuriyet kadını örnek bir sanatçı sizi candan tebrik ederim başarılarınızın devamını dilerim"

"Aynı plaketi, ülkemizin ünlü müteahhitlerinin de almasını diliyorum"

"Sizden alırlar o diğerlerini de affederler!"

"Tebrik ederim Gülse Hanım, örnek alınmanız dileğiyle"

"Diyor ki ben vergi kaçırmıyorum, naylon faturacı değilim, sabahtan akşama kadar yazıyorum. Kazandığımın da vergisini veriyorum diyor"

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Son anket sonuçları açıklandı. Saray'da herkes bir partinin oyunu konuşuyor
1
﻿Son anket sonuçları açıklandı. Saray'da herkes bir partinin oyunu konuşuyor
﻿Son anket sonuçları açıklandı. Saray'da herkes bir partinin oyunu konuşuyor
﻿Bakan Bilgin milyonların merak ettiği soruya yanıt verdi: Asgari ücrete yüzde 50 zam olur mu?
2
﻿Bakan Bilgin milyonların merak ettiği soruya yanıt verdi: Asgari ücrete yüzde 50 zam olur mu?
﻿Bakan Bilgin milyonların merak ettiği soruya yanıt verdi: Asgari ücrete yüzde 50 zam olur mu?
﻿Ahmet Hakan'dan sonra Abdulkadir Selvi de gereğini yaptı. Seçim sonucunu açıkladı
3
﻿Ahmet Hakan'dan sonra Abdulkadir Selvi de gereğini yaptı. Seçim sonucunu açıkladı
﻿Ahmet Hakan'dan sonra Abdulkadir Selvi de gereğini yaptı. Seçim sonucunu açıkladı
﻿Konya'da vahşet: Barınaktaki köpekleri kürekle vura vura katlettiler
4
﻿Konya'da vahşet: Barınaktaki köpekleri kürekle vura vura katlettiler
﻿Konya'da vahşet: Barınaktaki köpekleri kürekle vura vura katlettiler
﻿Güney Kore'de neden Kim isimli 6 futbolcu ilk 11'de
5
﻿Güney Kore'de neden Kim isimli 6 futbolcu ilk 11'de
﻿Güney Kore'de neden Kim isimli 6 futbolcu ilk 11'de
﻿Meclis'te 'Soylu' tartışması: '10 bin dolar alan siyasetçi'yi hatırlattı, AKP sıraları karıştı
6
﻿Meclis'te 'Soylu' tartışması: '10 bin dolar alan siyasetçi'yi hatırlattı, AKP sıraları karıştı
﻿Meclis'te 'Soylu' tartışması: '10 bin dolar alan siyasetçi'yi hatırlattı, AKP sıraları karıştı
﻿Milli Takım gidemedi ama Zeynep Bastık Dünya Kupası'nda şov yaptı
7
﻿Milli Takım gidemedi ama Zeynep Bastık Dünya Kupası'nda şov yaptı
﻿Milli Takım gidemedi ama Zeynep Bastık Dünya Kupası'nda şov yaptı
﻿Brezilya’da iki okula silahlı saldırı 3 ölü, 11 yaralı
﻿Brezilya’da iki okula silahlı saldırı 3 ölü, 11 yaralı
﻿Brezilya’da iki okula silahlı saldırı 3 ölü, 11 yaralı
﻿Soma’da madende iş kazası: 1 ölü   
﻿Soma’da madende iş kazası: 1 ölü   
﻿Soma’da madende iş kazası: 1 ölü   
﻿Anadolu Otoyolu'nda feci kaza. Tıra çarpan otomobildeki karı koca yaralandı
﻿Anadolu Otoyolu'nda feci kaza. Tıra çarpan otomobildeki karı koca yaralandı
﻿Anadolu Otoyolu'nda feci kaza. Tıra çarpan otomobildeki karı koca yaralandı
﻿Tesla Çin'de satılan 67 bin 698 otomobili geri çağırdı
﻿Tesla Çin'de satılan 67 bin 698 otomobili geri çağırdı
﻿Tesla Çin'de satılan 67 bin 698 otomobili geri çağırdı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.