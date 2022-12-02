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Gani Müjde'den istenen kasko fiyatı 'yuh' çektirdi

Yönetmen ve senarist Gani Müjde, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla kasko ücretlerinde meydana gelen zamlara olan tepkisini dile getirdi.

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 20:33
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Senarist ve yönetmen Gani Müjde arabası için istenen kasko fiyatına tepki gösterdi

Gani Müjde'den istenen kasko fiyatı 'yuh' çektirdi
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Araç fiyatlarındaki astronomik artışlar, enflasyon, döviz kurundaki dalgalanmalar, hasar maliyetlerindeki artışlar nedeniyle kaskoda fiyat yüzde 125’in üzerinde arttı. Bu yüzden de araç fiyatlarındaki neredeyse haftalık artışlar yaşanması gibi etkenler nedeniyle oluşabilecek zararı en aza indirmek için ayda bir kez yayınlanan Kasko Değer Listesi’ni Haziran 2022 tarihinden itibaren ayda üç defa yayınlanmasına karar verildi.

Türkiye Sigorta Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Yaşar, ekim ayında yaptığı bir açıklamada araç bedellerinin arttığını, buna paralel kaskoda fiyat artmasa bile primin otomatik yükseldiğini belirterek, bunun da ortalamasının yüzde 221 olduğunu söylemişti.

KASKO FİYATI NASIL HESAPLANIYOR?

Yaşar ayrıca yaşanan prim artışlarının sigortacıların fiyatı artırmasından daha çok araç değerlerinin yükselmesi ile ilgili olduğunu belirterek, “Kasko sigortası branşında araçların değeri arttığı için bu artış primlere de direkt olarak yansımış oldu. Sigortacılar kaskoda primi; araç değeri yani sigorta bedeli ile sigorta fiyatının çarpımıyla belirliyor.

Örneğin; değeri 100 bin lira olan bir aracın kasko fiyat çarpanının binde 10 olduğunu düşünürsek sigorta primi bin olmaktadır. Ancak döviz kurundaki artış, enflasyondaki yükseliş gibi nedenlerden değeri 3 katına çıkan bir aracın sigorta bedeli 300 bin lira olurken binde 10 fiyat çarpanı ile sigorta primi de 3 bin lira olmaktadır. Bakın henüz fiyat artışı yapılmadan bile prim bin liradan 3 bin liraya yükselmiş oldu. Yani sigortacılar hiçbir zam yapmasa bile, içerisinde bulunduğumuz konjonktür gereği kıymetleri ikiye, üçe katlanan araçların sigorta primleri de artmış oldu” diye konuştu.

GANİ MÜJDE'DEN KASKO TEPKİSİ

Yaşanan bu artışların ardından kendisine önerilen kasko fiyatının çok yükseldiğini yaptığı sosyal medya paylaşımıyla gösteren Gani Müjde, Twitter hesabı üzerinden yapıtğı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Geçen sene 8 bin TL ödediğim kaskoya bu sene 104 bin TL istediler. Tamam enflasyon var; bir artış bekliyordum ama yuh be kardeşim..."

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ombudsman
2.12.2022 20:56
Kasko yaptırmayın bu kadar büyük kaza yapınca zaten araç perte çıkar. Zt sigortası ile kasko yarışıyor zaten.  
 
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