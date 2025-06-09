Şenay Aybüke Yalçın: Şehit öğretmenin ölümsüz hikayesi

8 yıl önce bugün, 9 Haziran 2017’de, genç müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, Batman’ın Kozluk ilçesinde PKK terör örgütünün hain saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Henüz 22 yaşında, öğrencilerine müzikle ilham veren Aybüke öğretmen, karne dağıttığı gün, belediye başkanına yönelik silahlı saldırının kurbanı oldu. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Yalçın, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesi, doğduğu yer olan Çorum’un Osmancık ilçesinde toprağa verildi.

HAYATI VE ÖĞRETMENLİK SEVDASI

3 Eylül 1994’te Osmancık’ta dünyaya gelen Şenay Aybüke Yalçın, ismini Hocalı Katliamı’ndan etkilenen ailesinin seçtiği “Aybüke” ve babaannesinin adı “Şenay”dan aldı. Körfez Anadolu Lisesi’nden mezun olan Yalçın, müzik tutkusunu Edremit Kültür ve Sanat Derneği’nde geliştirdi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümü’nü tamamlayarak 2016’da Kozluk Çok Programlı Anadolu Lisesi’ne müzik öğretmeni olarak atandı. Aynı zamanda izci liderliği yapan Yalçın, öğrencilerine sadece müzik değil, umut ve sevgi de aşıladı.

Şenay Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz 24 Kasım'da unutulmadı

HAİN SALDIRI VE ADALET ARAYIŞI

9 Haziran 2017’de, karne dağıtımının ardından arkadaşlarıyla birlikte yola çıkan Aybüke öğretmen, PKK’lı bir teröristin Kozluk Belediye Başkanı Veysi Işık’ın makam aracına düzenlediği silahlı saldırının ortasında kaldı. Teröristin rastgele açtığı ateş sonucu ağır yaralanan Yalçın, Kozluk Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Saldırgan, kaçışı sırasında jandarmanın “Dur” ihtarına uymayıp aracını patlattı. 2018’de, saldırının bombalı düzeneğini hazırlayan “Agit” kod adlı terörist Sason’da öldürüldü. Batman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada ise beş kişi, “terör örgütüne silah sağlamak” suçundan 18’er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ANISI TÜRKİYE’NİN KALBİNDE YAŞIYOR

Şenay Aybüke Yalçın’ın vefatından sonra Türkiye, onun adını yaşatmak için seferber oldu. Görev yaptığı Kozluk’taki liseden mezun olduğu Körfez Anadolu Lisesi’ne, Necmettin Erbakan Üniversitesi’ndeki orkestra salonundan Osmancık’taki kültür merkezine kadar birçok yere ismi verildi. Batman, Çorum, Ankara, Hatay, Karabük ve daha birçok ilde okul, kütüphane, cadde, üst geçit ve petrol kuyusu gibi yerler onun adıyla anılıyor. Hatırasına düzenlenen masa tenisi, voleybol turnuvaları ve Türk halk müziği yarışmaları, onun sevgisini yeni nesillere taşıyor. 24 Kasım 2023’te vizyona giren Aybüke: Öğretmen Oldum Ben filmi ise onun ilham verici hikayesini beyazperdeye yansıttı.