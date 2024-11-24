Şenay Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz 24 Kasım'da unutulmadı

Batman Kozluk'ta 9 Haziran 2017 tarihinde teröristlerce düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan öğretmenimiz Şenay Aybüke Yalçın ile Tunceli Pülümür'de 14 Temmuz 2017'de teröristler tarafından aracı yakılıp şehit edilen öğretmenimiz Necmettin Yılmaz, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde unutulmadı.

PKK’lı teröristlerin hain saldırıları sonucu şehit olan öğretmenler Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde anıldı.

9 Haziran 2017’de Batman’ın Kozluk ilçesinde PKK’lı teröristler tarafından şehit edilen Müzik Öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde, Çorum’un Osmancık ilçesindeki kabri başında anıldı.

Osmancık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ın mezarı başında anma programı düzenlendi.

Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın için anma töreni düzenlendi

Batman’ın Kozluk ilçesinde terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen saldırıda aracında şehit edilen Müzik Öğretmeni Yalçın, dualarla anıldı.

Anmada protokol üyeleri şehit öğretmenin kabrine karanfil bıraktı. Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, tüm öğretmenlerin gününü kutlayarak, “Vatanı için hem hizmet etmiş hem canını vermiş tüm öğretmenlerimizi ve Şehit Şenay Aybüke öğretmenimizi rahmet ve minnetle anıyoruz” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Tekin şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ı andı

Törene; İlçe Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Nuri Uyar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Tunceli'de PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldıktan sonra aracı yakılıp şehit edilen sınıf öğretmeni Gümüşhaneli Necmettin Yılmaz'ın (23) ailesi, evlatlarının şehadetinin ardından gelen 8'inci 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü de hüzünle karşıladı.

Şanlıurfa Siverek ilçesi kırsal Çiftçibaşı Mahallesi'nde sınıf öğretmeni olarak görev yapan Necmettin Yılmaz, 16 Haziran 2017'de memleketi Gümüşhane'ye giderken Tunceli-Pülümür kara yolunda PKK'lı teröristler tarafından yolu kesilip, aracı yakılarak kaçırıldı ve daha sonra şehit edildi.

Şehit öğretmenin babası Hamit ve annesi Gülay Yılmaz, evlatlarının şehadetinin ardından ona olan özlemlerini, yurdun dört bir köşesinden gelen mektup, mesaj ve telefonlarla gidermeye çalışıyor.

8 aylık sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın ailesi, evlatlarının şehadetinin ardından geçen 8’inci 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü hüzünle karşılıyor.

“DİLE GETİRİLMESİ ÇOK ZOR”

Şehit Necmettin Yılmaz'ın babası Hamit Yılmaz, içinin buruk olduğunu belirterek, “Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz, hayatı boyunca öğretmen olduktan sonra sadece bir kere Öğretmenler Günü’nü kutladı. Ömrü vefa etmedi. Şehit oğlum Necmettin, Siverek’te öğrencilerine karnelerini verdikten sonra bir haftalık semineri tamamlayıp bir hafta sonra yola çıktı. Elazığ-Tunceli güzergahında Pülümür’e 18 kilometre kala ‘Kınalı Köprü’ denilen vadide yolu kesilip alıkonularak, aracı yakılıp şehit edildi. 27 günlük bir arama sürecimiz oldu. Bu bir baba için dile getirilmesi çok zor, duygularıma hakim olamıyorum. Biraz buruk bir süreç” dedi.

“SANKİ EVLADIM GÖZÜMÜN ÖNÜNE GELDİ”

Tüm öğretmenlerin, Öğretmenler Günü'nü kutlayan şehit Necmettin Yılmaz'ın annesi Gülay Yılmaz, “Necmettin oğlum başta olmak üzere tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum. Allah kimseye evlat acısı vermesin. Verene de Allah yardım eylesin. Tüm şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Şehit ailelerine ve bizlere de Allah sabır versin. Allah devletimizden, milletimizden razı olsun. Şu anda sanki Necmettin evladım gözümün önüne geldi. Evladımın ölümünün 8'inci senesine giriyoruz. Allah’a şükretmekten ve Allah’a sığınmaktan başka çaremiz yok. Allah her şeyin hayırlısını nasip etsin. Anlımız açık gitmeyi nasip eylesin. Devletimizin, milletimizin başı sağ olsun. Allah devletimize zeval vermesin. Askerimize güç kuvvet versin. Allah düşmanımızı kahretsin” dedi.