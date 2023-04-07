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Şenay Gürler'den Semih Saygıner'e: Dokuz yılı el ele bitirdik

Oyuncu Şenay Gürler, 2014 yılından beri aşk yaşadığı Semih Saygıner ile ilişkilerinin 9. yılını kutladı. Milli bilardocuyla çekilen fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunan Gürler, "9 yılı bitirdik" dedi.

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 15:34
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Şenay Gürler Semih Saygıner'le 9 yıllık ilişkisini romantik bir paylaşımla kutladı

Şenay Gürler'den Semih Saygıner'e: Dokuz yılı el ele bitirdik
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2004-2009 yılları arasında yayınlanan 'Avrupa Yakası' dizisinde 'Fatoş' karakteriyle dikkat çeken Şenay Gürler ile Semih Saygıner'in mutlu beraberlikleri devam ediyor. Zaman zaman sosyal medya üzerinden mutluluk pozlarını paylaşan çiftten ünlü oyuncu, ilişkilerinin 9'uncu yılını kutladı.

"AŞKLA, SEVGİYLE, EL ELE"

Semih Saygıner ile pozlarını Instagram hesabından yayınlayan Şenay Gürler, "Dokuz yılı bitirdik. Aşkla, sevgiyle, birlikte, el ele... Aşkım" notunu düştü.

Milli bilardocu, binlerce beğeni ve yorum gelen oyuncunun paylaşımına kayıtsız kalmadı. Saygıner, sevgilisinin sosyal medya gönderisine, "Aşkım" yorumunu yazdı.

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