Şenay Gürler'den Semih Saygıner'e: Dokuz yılı el ele bitirdik

2004-2009 yılları arasında yayınlanan 'Avrupa Yakası' dizisinde 'Fatoş' karakteriyle dikkat çeken Şenay Gürler ile Semih Saygıner'in mutlu beraberlikleri devam ediyor. Zaman zaman sosyal medya üzerinden mutluluk pozlarını paylaşan çiftten ünlü oyuncu, ilişkilerinin 9'uncu yılını kutladı.
"AŞKLA, SEVGİYLE, EL ELE"
Semih Saygıner ile pozlarını Instagram hesabından yayınlayan Şenay Gürler, "Dokuz yılı bitirdik. Aşkla, sevgiyle, birlikte, el ele... Aşkım" notunu düştü.
Milli bilardocu, binlerce beğeni ve yorum gelen oyuncunun paylaşımına kayıtsız kalmadı. Saygıner, sevgilisinin sosyal medya gönderisine, "Aşkım" yorumunu yazdı.
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