Sendika başkanı trafik kazası kurbanı

Kaynak: AA
Sendika başkanı trafik kazası kurbanı

Şeker-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Mustafa Kılıç, Yozgat'ta geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi

Sendikacı trafik kazasında hayatını kaybetti. Kaza Yozgat'ta meydana geldi. Sendika Şeker-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Mustafa Kılıç, Yozgat'ta geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.

Kayseri'den Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine giden Kılıç'ın (52) kullandığı 06 DHL 157 plakalı otomobil, Kayseri-Yozgat kara yolu Ovakent beldesi yakınlarında 66 ABJ 373 plakalı tır ile çarpıştı.

Yaralanan Kılıç, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Boğazlıyan Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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