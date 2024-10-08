Sendika başkanı trafik kazası kurbanı

Sendikacı trafik kazasında hayatını kaybetti. Kaza Yozgat'ta meydana geldi. Sendika Şeker-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Mustafa Kılıç, Yozgat'ta geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.
Kayseri'den Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine giden Kılıç'ın (52) kullandığı 06 DHL 157 plakalı otomobil, Kayseri-Yozgat kara yolu Ovakent beldesi yakınlarında 66 ABJ 373 plakalı tır ile çarpıştı.
Yaralanan Kılıç, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Boğazlıyan Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.